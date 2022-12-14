Wizz Air запустит новые рейсы из Грузии в 5 городов Европы — Finance.ua
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Wizz Air запустит новые рейсы из Грузии в 5 городов Европы

Личные финансы
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Wizz Air запустит новые рейсы из Грузии в 5 городов Европы
Wizz Air запустит новые рейсы из Грузии в 5 городов Европы
Авиакомпании продолжают открывать новые рейсы по всему миру. Венгерский лоукостер Wizz Air — не исключение.
Так, недавно авиаперевозчик анонсировал 6 рейсов из Албании, а теперь Wizz Air объявил о старте 5 новых направлений, соединяющих Грузию с рядом европейских городов. Их запуск намечен на начало лета 2023 года.

5 новых рейсов из Грузии от Wizz Air

Венгерский лоукостер сообщил об открытии пяти новых рейсов из Грузии. Эти направления соединят Кутаиси (второй по величине город Грузии) и пять городов Европы. Таким образом, уже с июня следующего года самолеты Wizz Air будут летать в Гамбург, Познань, Брюссель, Франкфурт и Мадрид.
Детали новых авиамаршрутов из Грузии:
  • Кутаиси — Гамбург (Германия) со 2 июня;
  • Кутаиси — Познань (Польша) с 3 июня;
  • Кутаиси — Брюссель Шарлеруа (Бельгия) с 3 июня;
  • Кутаиси — Франкфурт Хан (Германия) с 1 июня;
  • Кутаиси — Мадрид (Испания) с 4 июня.
Из Кутаиси и в каждый из европейских городов запланировано по 2 рейса в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Так, например, перелет из Кутаиси в польскую Познань обойдется в 259 лари (примерно 3550 гривен).
Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, которая насчитывает десятки школ в Украине и во всем мире. Среди преимуществ программы: общение только на английском, что в разы ускоряет обучение, и современный формат и доступ к обучению из любой точки мира.

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По материалам:
Finance.ua
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