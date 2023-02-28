Wizz Air отменяет все рейсы в Молдову — официально Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

Венгерский лоукостер WizzAir сообщил, что приостанавливает выполнение рейсов из и в Кишинев. Такие меры авиакомпания приняла из-за риска безопасности.

Самолеты Wizz Air прекратят летать в столицу Молдовы Кишинев с 14 марта. Об этом говорится в пресс-службе авиакомпании, а впоследствии эту информацию подтвердило и Управление гражданской авиации Молдовы.

Wizz Air внимательно следит за ситуацией в безопасности в Молдове и постоянно поддерживает контакты с различными местными и международными органами власти и агентствами, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности авиаперевозок. Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом для Wizz Air, и в результате недавних событий в Молдове и высокого, но не прямого риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняло сложное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта, — заявили в авиакомпании.

Кишинев — единственный аэропорт Молдовы, в который летает лоукостер. Таким образом, Wizz Air полностью закрывает полеты в Молдову. Напомним, что авиакомпания летала из Кишинева в Будапешт, Прагу, Вену, Лондон, Барселону, Рим, Милан, Болонью, Венецию, Гамбург, Берлин, Дортмунд и Мемминген.

Отмену всех рейсов подтвердило и Управление гражданской авиации Молдовы. Там добавили, что авиакомпания аргументировала свое решение рисками безопасности в воздушном пространстве.

Wizz Air будет постепенно отправлять письма пассажирам, в которых сообщит об отмененных рейсах. Там также будут описаны способы вернуть средства. Обычно клиенты, чьи рейсы были отменены, могут получить возмещение в 120% первоначального тарифа на бонусный счет или 100% на карту.

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Телеканал 24 По материалам:

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