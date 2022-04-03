Wizz Air отменила на летний сезон все авиарейсы в россию — Finance.ua
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Wizz Air отменила на летний сезон все авиарейсы в россию

Сегодня 05:06Фондовый рынок
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Wizz Air отменила на летний сезон все авиарейсы в россиюWizz Air отменила на летний сезон все авиарейсы в россию
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила отменить все свои рейсы в россию на период летнего сезона, а также удаляет соответствующие маршруты из системы бронирования.
Об этом в социальной сети Facebook сообщает пресс-служба венгерского лоукостера.
«Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из россии будут отменены на полный график летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования», — заявили в авиакомпании.
В Wizz Air будут информировать пассажиров о любых дальнейших изменениях «в установленном порядке».
Напомним, авиакомпания Wizz Air продлила с 31 марта по 10 апреля срок использования 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по континентальной Европе, выделенных для граждан Украины, оказавшихся в Польше, Словакии, Венгрии или Румынии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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