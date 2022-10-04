Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров — Finance.ua
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Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров

Технологии&Авто
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Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров
Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров, Фото: New Atlas
Стартап Wisk Aero представил автономное электрическое аэротакси 6-го поколения с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
Об этом сообщает New Atlas.
Летающий аппарат рассчитан на перевозку от двух до четырех пассажиров, без наличия в кабине пилота.
В компании заявили, что аэротакси уже совершило более 1 600 тестовых полетов и вскоре подаст документы для получения сертификата на полеты в Федеральное авиационное управление США.
Фото: New Atlas
Фото: New Atlas
Всего аппарат имеет 12 пропеллеров, размещенных вдоль 15-метровой ширины его крыльев.
В середине салона установлены удобные сиденья и более чем достаточно места для багажа. Перед каждым пассажиром есть отдельный дисплей, показывающий ключевую информацию, как маршрут и ход поездки. Также есть Wi-Fi и встроенные розетки для зарядки гаджетов.
Отмечается, что крейсерская скорость аэротакси составляет 222 км/ч на высоте от 762-1220 м над уровнем земли.
Фото: New Atlas
Фото: New Atlas
Дальность полета на одной зарядке составляет 144 км. Ожидается, что сама зарядка займет всего 15 минут.
Wisk заявляет, что ориентируется на цену за аэротакси — 3 доллара США за пассажира за милю (1,6 км).
По материалам:
Укрінформ
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