Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров — Finance.ua

Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров Сегодня 22:14 — Технологии&Авто

Wisk Aero презентовал аэротакси с запасом хода более чем в 140 километров, Фото: New Atlas

Стартап Wisk Aero представил автономное электрическое аэротакси 6-го поколения с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает New Atlas

Летающий аппарат рассчитан на перевозку от двух до четырех пассажиров, без наличия в кабине пилота.

В компании заявили, что аэротакси уже совершило более 1 600 тестовых полетов и вскоре подаст документы для получения сертификата на полеты в Федеральное авиационное управление США.

Фото: New Atlas

Всего аппарат имеет 12 пропеллеров, размещенных вдоль 15-метровой ширины его крыльев.

В середине салона установлены удобные сиденья и более чем достаточно места для багажа. Перед каждым пассажиром есть отдельный дисплей, показывающий ключевую информацию, как маршрут и ход поездки. Также есть Wi-Fi и встроенные розетки для зарядки гаджетов.

Отмечается, что крейсерская скорость аэротакси составляет 222 км/ч на высоте от 762-1220 м над уровнем земли.

Фото: New Atlas

Дальность полета на одной зарядке составляет 144 км. Ожидается, что сама зарядка займет всего 15 минут.

Wisk заявляет, что ориентируется на цену за аэротакси — 3 доллара США за пассажира за милю (1,6 км).

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.