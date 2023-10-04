Windows 7 «бодрячком»: названа самая популярная версия «винды» среди украинцев — Finance.ua

Windows 7 «бодрячком»: названа самая популярная версия «винды» среди украинцев 04.10.2023, 02:36 — Фондовый рынок

Windows 7 «бодрячком»: названа самая популярная версия «винды» среди украинцев

Аналитическое агентство StatCounter обнародовало данные о доле разных версий Windows. Там сказано, что по состоянию на октябрь 2023 года и ровно через два года по запуску Windows 11 установлена ​​только на 23,61% компьютерах.

На сегодняшний день Windows 11 является второй по популярности операционной системой от Microsoft. Наиболее распространена Windows 10 — она используется на более чем 71% компьютеров.

Что касается Украины, то здесь ситуация для Windows 11 еще плачевнее. Она установлена ​​только на 12,04% компьютерах, в то время как на «старенький» Windows 7 приходится доля в 10,84%.

По всей видимости, украинцы не спешат переходить на Windows 11, даже несмотря на то, что Microsoft недавно объявила о прекращении выпуска больших обновлений для «десятки». Впрочем, полностью поддержка системы окончится только в 2025 году.

Также, как уже известно, с 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку Windows 7 и 8. Таким образом, сервис Valve сможет нормально запускаться только на Windows 10 и выше.

Тем временем уже в следующем году состоится выход Windows 12. Уже известно, что, кроме обычной версии, будет выпущена и Lite-версия, предназначенная для устройств со слабым «железом». Поэтому можно ожидать, что следующая версия Windows запустится у всех.

Также есть данные, что акцент в Windows 12 будет сделан на искусственном интеллекте, а в плане дизайна она будет больше похожа на MacOS. Microsoft также оптимизирует систему для ARM-процессоров.

УНІАН По материалам:

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