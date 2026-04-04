WhatsApp представил масштабное обновление: что изменилось 04.04.2026, 00:17 — Технологии&Авто

WhatsApp представил новые функции для более удобного управления беседами и фото

Популярный мессенджер WhatsApp представил ряд новых функций, направленных на облегчение управления беседами, упрощение перехода между платформами и внедрение искусственного интеллекта в редактирование фото. Разработчики сосредоточились на наиболее востребованных пользовательских запросах: от оптимизации памяти устройства до интеграции Meta AI.

Об этом сообщили в официальном блоге компании.

Умное управление памятью и файлами

WhatsApp внедряет инструменты, позволяющие находить и удалять большие файлы непосредственно внутри конкретных бесед. Это решает проблему нехватки места на смартфоне без радикального шага — удаление всей переписки.

«Вы также можете очистить только медиафайлы из беседы, сохраняя при этом историю текстовых сообщений», — отмечают в компании.

Кроссплатформенность и мультиаккаунты

Одной из наиболее ожидаемых функций стал обновленный механизм «Перенос бесед». Теперь историю чатов, включая фото и видео, можно официально переносить между операционными системами iOS и Android.

Кроме того, пользователи iPhone наконец-то получили возможность одновременно использовать две учетные записи на одном устройстве. Ранее эта функция была доступна только владельцам Android. Это позволит разделить рабочие и личные чаты без необходимости носить второй телефон.

Meta AI: ретушь фото и черновики ответов

Мессенджер продолжает интеграцию искусственного интеллекта в повседневное общение:

Фоторедактор на базе ИИ: Пользователи смогут ретушировать снимки непосредственно перед отправкой. Meta AI поможет удалить лишние объекты, изменить фон или использовать художественные стили.

Интеллектуальные черновики: Функция помощи с написанием сообщений будет предлагать варианты ответов, основываясь на контексте текущего разговора.

Контекстные наклейки: Теперь при вводе смайликов система будет автоматически предлагать релевантные стикеры.

В компании предупредили, что некоторые функции Meta AI на начальном этапе могут быть доступны не во всех регионах.

Среди более мелких, но удобных изменений — улучшенная навигация в медиатеке и быстрый доступ к архивным чатам. Обновление уже начало появляться в магазинах приложений App Store и Google Play.

