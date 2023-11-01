Walmart планирует модернизировать больше тысячи торговых точек — Finance.ua
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Walmart планирует модернизировать больше тысячи торговых точек

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Walmart планирует модернизировать больше тысячи торговых точек
Walmart планирует модернизировать больше тысячи торговых точек
Компания Walmart собирается за 2 года вложить больше $9 миллиардов, чтобы обновить и модернизировать часть торговых точек в Соединенных Штатах. При этом предполагается улучшить их планировку, расширить выбор товаров и внедрить новые технологии, о чём рассказывает аналитик Cauvocapital Дмитрий Абрамов.
В конце этой недели Walmart намерена открыть еще 117 торговых точек в трех десятках штатов, оборудованных новыми улучшениями. В них было вложено больше $500 миллионов. В планы компании входит модернизация более чем 1,4 тысячи из 4,717 тысячи торговых точек. Реконструкция не затронет сеть Sam`s Club.
В руководстве Walmart отметили, что запланированные вложения в строительство создадут возможности для создания большего числа мест для работы, а также облегчат предоставление клиентам нужных услуг в необходимое им время.
Дешевая продукция Walmart, имеющая невысокую рентабельность, на протяжение пары последних лет привлекла значительное внимание граждан США, которые столкнулись с сильным повышением стоимости продовольствия. В 2022-м продажи фирмы перевалили за $600 миллиардов, установив новый рекорд.
Детали запланированных Walmart изменений в магазинах
Сейчас компания намерена поменять имидж, став не просто популярным дискаунтером, а торговой сетью, позволяющей клиентам приобретать модные товары для дома и одежду.
Стремясь реализовать этот проект, Walmart в начале года провела испытание нескольких измененных торговых точек. Руководство торговой сети отметило, что новая концепция доказала свою успешность: в отдельных случаях рост продаж достиг 20%. Новые вложения предполагают начало реализации этой концепции на общенациональном уровне.
В новых торговых точках планируют значительно переделать экстерьеры и интерьеры, а также разместить там новые вывески, которые сделают перемещение по магазинам более простым.
Кроме того, у клиентов появится больше возможностей, чтобы оформлять заказы. В частности, им будут доступны полосы и зоны самообслуживания. Кроме того, будет расширен список продовольствия, доступного для выноса в специализированных зонах, информирует специалист Cauvocapital Дмитрий Абрамов.
Еще в торговых точках будут расширены аптеки и внедрены частные кабинеты для предоставления услуг консультантов и фармацевтов. Наконец, там установят электронные экраны и QR-коды, предоставляющие данные о сервисах Walmart.
По материалам:
Cauvocapital
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