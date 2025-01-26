Высокий уровень безработицы — один из самых больших вызовов для украинской экономики Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Высокий уровень безработицы — один из самых больших вызовов для украинской экономики

Уровень безработицы остается одним из ключевых вызовов для экономики Украины как в краткосрочной перспективе, так и учитывая растущую потребность в специалистах разных профессий для реализации программ восстановления.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил необходимость усиления работы в направлении повышения эффективности действующих и запуска новых программ, которые будут способствовать занятости и сокращению безработицы.

Сколько граждан удалось трудоустроить в 2024 году

Гетманцев подытожил работу Государственной службы занятости в 2024 году.

По его словам, в 2024 году удалось обеспечить занятость 330 тысяч граждан, из которых 250 тысяч были трудоустроены.

Больше всего трудоустроенных зафиксировано в Днепропетровской (22,8 тыс.), Львовской (16,3 тыс.) и Харьковской (15,6 тыс.) областях.

Читайте также В Гоструда напомнили о штрафах за нетрудоустройство людей с инвалидностью

За счет реализации компенсационных программ для работодателей предоставлена ​​работа 16 тысячам безработных разных категорий.

Среди результатов можно выделить следующее:

трудоустроено 15 тысяч ВПЛ за счет компенсации работодателям расходов на оплату труда;

за счет компенсации работодателям расходов на оплату труда; 32,8 тысячи человек участвовали в общественных и других работах временного характера (больше всего — в Харьковской (6,7 тыс.), Черкасской (4,3 тыс.), Хмельницкой (2,6 тыс.) областях);

участвовали в общественных и других работах временного характера (больше всего — в Харьковской (6,7 тыс.), Черкасской (4,3 тыс.), Хмельницкой (2,6 тыс.) областях); осуществлено 138 тыс. направлений граждан для участия в работах в рамках «Армии восстановления» (больше всего — в Харьковской (17,4 тыс.), Донецкой (15,5 тыс.), Киевской (14,7 тыс.) областях);

граждан для участия в работах в рамках «Армии восстановления» (больше всего — в Харьковской (17,4 тыс.), Донецкой (15,5 тыс.), Киевской (14,7 тыс.) областях); 41 тысяча человек прошли обучение по направлению Госслужбы занятости, из них 24 тысячи человек — в Центрах профессионально-технического образования ГСЗ (действуют в Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно, Сумах, Харькове)

прошли обучение по направлению Госслужбы занятости, из них 24 тысячи человек — в Центрах профессионально-технического образования ГСЗ (действуют в Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно, Сумах, Харькове) выдано 23 тысячи ваучеров на получение образования (в настоящее время доступны уже 155 профессий и специальностей)

Результаты программы «Собственное дело»

Одним из инструментов обеспечения занятости является программа «Собственное дело», которая предусматривает выделение грантов на создание и развитие собственного бизнеса.

Читайте также Государство компенсировало предпринимателям 320 млн грн за трудоустройство ВПЛ в 2024 году

С начала ее реализации выдано 23 тысячи микрогрантов (до 250 тысяч грн) на общую сумму 5,4 млрд грн, в результате предусмотрено создание 47 тысяч новых рабочих мест.

Активнее всего реализуется программа во Львовской области (около 3,1 тыс. микрогрантов), г. Киеве (около 2,1 тыс.), Ровенской области (1,7 тыс.)

В рамках «ветеранской компоненты» программы «Собственное дело» более 1,1 тысячи заявителей-победителей получили на безвозвратной основе грантов (в размере до 1 млн грн) на общую сумму 537 млн грн, в результате планируется создание 2,2 тысячи рабочих мест.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, в Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего из-за войны. Профессиями, которые раньше считали сугубо «мужскими», сейчас все чаще занимаются женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий — в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании;

специалисты отмечают увеличение количества занятых специалистов в Украине. Если в 2023 году об этом говорили 67% опрошенных, то в 2024 году 81% респондентов озвучили, что они работают;

на трудоустройство искатели работы тратят в среднем 3−6 месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.