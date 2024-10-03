Вышло самое большое обновление Windows 11 — Finance.ua

Вышло самое большое обновление Windows 11 Сегодня 05:27 — Фондовый рынок

Microsoft начала распространение обновления Windows 11 (2024), оно же 24H2, ставшее крупнейшим в истории операционной системы. Ради него компания даже перенесла релиз Windows на 2025 год.

Читайте также Следующее обновление Windows 11 может существенно замедлить SSD

Обновление распространяется постепенно, но его установка запускается только в ручном режиме. Для этого нужно перейти в «Параметры» и самостоятельно запросить обновление. Также доступна пробная версия свежей версии Windows 11 для владельцев более старых ОС.

Читайте также Huawei в своих ноутбуках следующего поколения откажется от Windows в пользу HarmonyOS

После установки Windows 11 (24H2) пользователям станет доступен целый ряд новых интересных функций, многие из которых построены на базе ИИ.

Список ключевых новшеств:

Эксклюзивные возможности ПК Copilot+: «Живые субтитры», инструменты для генерации картинок, технология масштабирования изображения Auto Super Resolution и шумоподавления Voice Clarity.

Новая боковая панель в меню «Пуск», которая предоставляет информацию о состоянии батареи подключенного смартфона, а также быстром доступе к сообщениям, звонкам и фотографиям.

Возможность беспроводного доступа к файлам и папкам Android-смартфона через «Проводник».

Обновленный и более оптимизированный «Проводник».

Поддержка работы с архивами 7z и TAR.

Интерфейс меню «Быстрых настроек» на панели задач был переделан.

Новый режим энергосбережения — можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

Поддержка звука Bluetooth Low Energy Audio для вспомогательных устройств.

Увеличена производительность ПК с процессорами Ryzen, включая серию Ryzen 9000.



Владельцам компьютеров Copilot+PC новая версия OC стала доступна еще летом.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.