Вышло самое большое обновление Windows 11 — Finance.ua

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Вышло самое большое обновление Windows 11

Фондовый рынок
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Microsoft начала распространение обновления Windows 11 (2024), оно же 24H2, ставшее крупнейшим в истории операционной системы. Ради него компания даже перенесла релиз Windows на 2025 год.
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Обновление распространяется постепенно, но его установка запускается только в ручном режиме. Для этого нужно перейти в «Параметры» и самостоятельно запросить обновление. Также доступна пробная версия свежей версии Windows 11 для владельцев более старых ОС.
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После установки Windows 11 (24H2) пользователям станет доступен целый ряд новых интересных функций, многие из которых построены на базе ИИ.

Список ключевых новшеств:

  • Эксклюзивные возможности ПК Copilot+: «Живые субтитры», инструменты для генерации картинок, технология масштабирования изображения Auto Super Resolution и шумоподавления Voice Clarity.
  • Новая боковая панель в меню «Пуск», которая предоставляет информацию о состоянии батареи подключенного смартфона, а также быстром доступе к сообщениям, звонкам и фотографиям.
  • Возможность беспроводного доступа к файлам и папкам Android-смартфона через «Проводник».
  • Обновленный и более оптимизированный «Проводник».
  • Поддержка работы с архивами 7z и TAR.
  • Интерфейс меню «Быстрых настроек» на панели задач был переделан.
  • Новый режим энергосбережения — можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.
  • Поддержка звука Bluetooth Low Energy Audio для вспомогательных устройств.
  • Увеличена производительность ПК с процессорами Ryzen, включая серию Ryzen 9000.
Владельцам компьютеров Copilot+PC новая версия OC стала доступна еще летом.
По материалам:
УНІАН
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