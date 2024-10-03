Вышло самое большое обновление Windows 11 — Finance.ua

Вышло самое большое обновление Windows 11
Microsoft начала распространение обновления Windows 11 (2024), оно же 24H2, ставшее крупнейшим в истории операционной системы. Ради него компания даже перенесла релиз Windows на 2025 год.
Обновление распространяется постепенно, но его установка запускается только в ручном режиме. Для этого нужно перейти в «Параметры» и самостоятельно запросить обновление. Также доступна пробная версия свежей версии Windows 11 для владельцев более старых ОС.
После установки Windows 11 (24H2) пользователям станет доступен целый ряд новых интересных функций, многие из которых построены на базе ИИ.
Список ключевых новшеств:
- Эксклюзивные возможности ПК Copilot+: «Живые субтитры», инструменты для генерации картинок, технология масштабирования изображения Auto Super Resolution и шумоподавления Voice Clarity.
- Новая боковая панель в меню «Пуск», которая предоставляет информацию о состоянии батареи подключенного смартфона, а также быстром доступе к сообщениям, звонкам и фотографиям.
- Возможность беспроводного доступа к файлам и папкам Android-смартфона через «Проводник».
- Обновленный и более оптимизированный «Проводник».
- Поддержка работы с архивами 7z и TAR.
- Интерфейс меню «Быстрых настроек» на панели задач был переделан.
- Новый режим энергосбережения — можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.
- Поддержка звука Bluetooth Low Energy Audio для вспомогательных устройств.
- Увеличена производительность ПК с процессорами Ryzen, включая серию Ryzen 9000.
Владельцам компьютеров Copilot+PC новая версия OC стала доступна еще летом.
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