Следующее обновление Windows 11 может существенно замедлить SSD — Finance.ua

Следующее обновление Windows 11 может существенно замедлить SSD Сегодня 22:49 — Фондовый рынок

Microsoft готовится к внедрению новой функции в последнем обновлении Windows 11, которая повысит безопасность, но может отрицательно повлиять на производительность SSD. Речь идет о BitLocker — функции шифрования диска, которая будет автоматически включена в предстоящем обновлении 24H2.

Ранее BitLocker был доступен только для версий Windows Pro, но с новым обновлением компания расширяет доступность этой функции на большее количество устройств.

Хотя это обеспечивает дополнительную защиту данных, существует опасение потенциального снижения производительности SSD.

Исследования компании Tom’s Hardware в прошлом году показали, что шифрование BitLocker может существенно замедлить работу диска, снижая скорость последовательного чтения до 45% и записи до 40%.

Интересно, что Microsoft подтвердила внедрение BitLocker по умолчанию только в документах поддержки, не указывая на возможные негативные последствия для производительности. Возможно, компания нашла способ смягчить эти проблемы или не считает их критическими.

Обновление предполагает автоматическое включение BitLocker на новых компьютерах, таких как поставляемые с ПК Copilot+, или при чистой установке Windows. Для существующих систем функция не будет активирована автоматически при обновлении до версии 24H2, а также не будет включена для локальных аккаунтов, требующих ручного включения через настройки.

Положительный аспект автоматического шифрования заключается в повышении безопасности без необходимости ручной настройки. Это может быть особенно полезно для пользователей, не имеющих технических знаний. Будущее обновление Windows 11 также упростит процесс шифрования, устранив требования к определенным аппаратным функциям, таким как Hardware Security Test Interface (HSTI) или Modern Standby, а также упростит соблюдение стандартов Hardware Lab Kit (HLK) для производителей.

itechua По материалам:

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