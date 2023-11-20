Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото)

Технологии&Авто
10
Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото)
Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото)
Renault отказывается от новой модели Mobilize Limo. Электрический седан покинет рынок всего спустя два года после презентации. Об этом стало известно журналистам сайта L’Argus.
Причина отказа от модели — мизерные продажи. Электромобиль Renault Mobilize Limo выпускали с начала 2022 года и за весь прошлый год в Европе продали всего 67 седанов, из них 33 — во Франции. В 2023 году реализовано только 7 авто (5 — во Франции).
Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото)
Следует отметить, что новый Renault Mobilize Limo — нишевая модель. Она не поступала в свободную продажу, а была предназначена для служб такси и каршеринга.
Электрокар Renault предлагали в лизинг за 1499 евро в месяц, однако французские таксисты пожаловались журналистам L’argus, что необходимо работать по 12 часов в день, чтобы автомобиль окупился.

Читайте также: Как купить авто из США

Примечательно, что у Mobilize Limo есть китайский близнец JMEV Yi. Эта модель остается в производстве.
Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото)
Электромобиль Renault Mobilize Limo — обтекаемый 4,67-метровый седан С-класса. Он оснащен 150-сильным мотором и батареей на 60 кВт∙ч. Автомобиль способен разогнаться до 140 км/ч, а его запас хода составляет 450 км.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.