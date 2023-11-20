Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото) — Finance.ua

Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото) Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Выпускали всего год: новый электромобиль от Renault снимают с производства (фото)

Renault отказывается от новой модели Mobilize Limo. Электрический седан покинет рынок всего спустя два года после презентации. Об этом стало известно журналистам сайта L’Argus.

Причина отказа от модели — мизерные продажи. Электромобиль Renault Mobilize Limo выпускали с начала 2022 года и за весь прошлый год в Европе продали всего 67 седанов, из них 33 — во Франции. В 2023 году реализовано только 7 авто (5 — во Франции).

Следует отметить, что новый Renault Mobilize Limo — нишевая модель. Она не поступала в свободную продажу, а была предназначена для служб такси и каршеринга.

Электрокар Renault предлагали в лизинг за 1499 евро в месяц, однако французские таксисты пожаловались журналистам L’argus, что необходимо работать по 12 часов в день, чтобы автомобиль окупился.

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Примечательно, что у Mobilize Limo есть китайский близнец JMEV Yi. Эта модель остается в производстве.

Электромобиль Renault Mobilize Limo — обтекаемый 4,67-метровый седан С-класса. Он оснащен 150-сильным мотором и батареей на 60 кВт∙ч. Автомобиль способен разогнаться до 140 км/ч, а его запас хода составляет 450 км.

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Фокус По материалам:

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