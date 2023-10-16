Выпущен «самый тонкий и самый легкий» смартфон-планшет в мире (фото) — Finance.ua

Выпущен «самый тонкий и самый легкий» смартфон-планшет в мире (фото) Сегодня 03:16 — Фондовый рынок

Выпущен «самый тонкий и самый легкий» смартфон-планшет в мире (фото)

Компания Honor представила на рынке новую «раскладушку» под названием Magic Vs2. Этот складной смартфон не бьет рекорды производительности, зато он является самой легкой и тонкой моделью в своем классе, передает GMSArena.

По словам производителя, сверхлегкий титановый шарнир, сделанный с помощью современной технологии 3D-печати, обеспечивает безупречный баланс между весом и прочностью. Масса Magic Vs2 составила 229 грамм, а толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,7 мм.

Вместо одного экрана здесь используются два отдельных, соединенных между собой шарниром. Внешний дисплей характеризуется диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2376×1060 пикселей, внутренний дисплей — с диагональю 7,92 дюйма и разрешением 2344×2156 пикселей. Обе панели OLED, кадровая частота — 120 Гц.

Начинка у Magic Vs2 тоже флагманская:

впервые в складных смартфонах частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц — глаза ее не замечают и не устают, есть сертификация TÜV Rheinland.

процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и 12/16 ГБ оперативной памяти.

тройная камера: основная (50 Мп), телевик (20 Мп) и ультраширик (12 Мп). Поддерживается гибридный 40Х зум и многочисленные алгоритмы с привлечением ИИ.

аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Honor говорит, что в закрытом состоянии аппарат работает на 2 часа дольше iPhone 15 Pro.

Для своего класса Honor Magic Vs2 вышел относительно недорогим: начальная версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти продается за 960 долларов, топовая с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти доступна за 1055 долларов. Девайс уже продается в Китае.

УНІАН По материалам:

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