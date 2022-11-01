Выплаты по ОВГЗ с начала войны превысили заимствования на 80 млрд гривен — Finance.ua

Выплаты по ОВГЗ с начала войны превысили заимствования на 80 млрд гривен Сегодня 21:31 — Фондовый рынок

Выплаты по ОВГЗ с начала войны превысили заимствования на 80 млрд гривен

С начала полномасштабного нападения россии на Украину выплаты по облигациям внутреннего государственного займа превысили заимствования на 80 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 107,05 млрд гривен, 1,4 млрд долларов и 468,4 млн евро.

В то же время на погашение по внутренним долговым ценным бумагам направлено 164,99 млрд гривен, 2,09 млрд долларов и 168 млн евро.

В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составила 18,5% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).

Ставки по гривневым военным облигациям на три месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не менялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.

По состоянию на 31 октября крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг по-прежнему удерживают банки — первичные дилеры.

Вторым по объему остается портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины.

Он составляет:

14,25 млрд гривен, или 15,1% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;

232,7 млн долларов, или 27,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах;



148,3 млн евро, или 51,9% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов на 31 октября составляет 1,12 млрд гривен и 2 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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