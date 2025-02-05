Выиграли бесплатное путешествие: в итоге получили счет на $47 тысяч — Finance.ua

Выиграли бесплатное путешествие: в итоге получили счет на $47 тысяч Сегодня 18:33 — Мир

Выиграли бесплатное путешествие: в итоге получили счет на $47 тысяч

Американец Майк Кэмерон выиграл бесплатное путешествие по Карибам на круизном лайнере. Но в итоге ему выставили счет на 47 000 долларов.

Об этом пишет The Independent

Майк Кэмерон и его подруга Тамара Мастерман из Миннесоты выиграли бесплатное путешествие на лайнере Norwegian Cruise Line, отправившемся в путь в начале этого года. Корабль Encore отправился в недельный тур по Карибам из Майами (Флорида) 5 января.

Но во время круиза Майк Кэмерон заболел гриппом, и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Мужчине ставили капельницы и через три дня он выздоровел. Вскоре пассажир лайнера узнал, что лечение стоило ему 47 000 долларов.

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«Я не знаю, как мне удастся расплатиться с ними, мне придется, но я не знаю, как», — говорит Кэмерон.

Сообщается, что круизная линия уже списала деньги с двух кредитных карт , оформленных на пассажира, максимально использовав каждую из них. Теперь Майку Кэмерону предстоит выплатить оставшиеся 21 000 долларов.

Примечательно, что отдыхающие купили туристическую страховку от Norwegian, которая покрывает расходы на сумму до 20 000 долларов. Но им не удалось подать иск. По словам Кэмерона, в медицинском отделении лайнера его уверяли, что волноваться не стоит, ведь у него есть страховка.

Представитель Norwegian Cruise Line подтвердил The Independent, что 9 января Кэмерон был помещен в медицинский центр на борту и «он получил соответствующее его состоянию лечение, после чего 62 часа находился в критическом состоянии».

УНІАН По материалам:

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