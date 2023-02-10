Выход компаний из рф: итоги января (инфографика) — Finance.ua

Выход компаний из рф: итоги января (инфографика) Сегодня 16:00 — Фондовый рынок

По состоянию на 5 февраля, 183 компании, уже полностью вышедшие из рф, имели не менее 326,6 тыс. чел. персонала, $45,2 млрд годового дохода, $35,2 млрд капитала и $41,2 млрд активов.

Компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 168,0 тыс. человек персонала, $33,8 млрд годового дохода, $14,4 млрд капитала и $16,1 млрд активов; компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 262,6 тыс. чел. персонала, годовой доход в размере $43,5 млрд, $18,9 млрд капитала и $32,7 млрд активов.

Об этом пишет в аналитике KSE.

Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих сделки в рф, резко возрастал до середины марта, то в течение последних 5 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний. остающиеся на рынке рф (за счет добавления новых компаний в базу).

Тем не менее, если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 37,9% компаний уже заявили о выходе с рынка рф или приостановили свою деятельность, но 39,9% все еще остаются присутствующими в стране, 16,2% выжидают и только 6,0% совершили полный выход.

В базе данных KSE (Киевской школы экономики) зарегистрировано около 1,4 тысяч компаний, данные о выручке которых превышают 290 миллиардов долларов. И по меньшей мере 183 (более 13%) из них уже проданы местными компаниями или ликвидированы и ушли с российского рынка. В январе 2023 года KSE Institute определил рекордное количество зафиксированных с начала вторжения, +25 новых выходов.

На диаграмме ниже показана доля «вышедших» и других статусов на основе распределения дохода. Стоит отметить, что когда мы анализируем статус «вышедших», следует также обращать внимание на подстатусы («приостановка деятельности» может рассматриваться лишь как временная пауза в работе, а «покидают рынок» — это явный признак намерения компании полностью выйти из россии.

Процент вышедших составляет 15% на основе распределения дохода, выходящих составляет 26% от общего дохода (с 56% долей приостановившихся подстатусов и 44% покидающих рынок), % остающихся компаний составляет 24% дохода и 35% компаний, выжидающих на базе выручки, полученной в россии в 2021 году.

По состоянию на конец января 2023 г. компании из 33 стран и 34 отраслей уже вышли, показав истинную реакцию на войну, начатую россией, и не спровоцированную ею агрессию против Украины. Больше всего компаний имели штаб-квартиры в США, Германии, Великобритании и Финляндии и работали в индустриях «Еда и напитки», «Автомобилестроение», «Потребительские товары и одежда» и «Электроника».

Вот список «выходов», которые мы недавно смогли идентифицировать: AMCOR, AmRest, Bonava, Breitling SA, Caverion, D L L Group, Goodvalley, Huhtamaki, Jabil, Jones Lang LaSalle Incorporated, Kantar Group, Kemira, Linas Agro Group,Maersk, MAN, Marsh McLennan, Mayr-Melnhof, Morgan Advanced Materials , Pentair, Plasan, Scania, Sony Music Group, Valio, Vitol Group, YIT.

Также мы пока не спешим присваивать статус «вышедшие» десяткам компаний, стоящих буквально на грани выхода, хотя пока не завершили этот процесс окончательно.

Вот некоторые из них: IKEA, Mondi Group, AGCO, Volvo Cars, Lindström Group, Ikano Bank, HAVI (владелец бывших ресторанов McDonald’s в россии Александр Говор покупает частную российскую логистическую компанию HAVI), S-Group (Отели Sokos проданы, но магазины Prisma в Санкт-Петербурге продолжают работать).

Эти примеры, как и десятки других, объединяет тот факт, что, несмотря на сложную процедуру продажи бизнеса в россии и все необходимые формальности, многие компании уже смогли успешно пройти эти сложные процедуры и покинуть россию.

Справка Finance.ua:

в начале российского вторжения в Украину KSE Institute запустил аналитический проект, получивший название Самосанкции (или SelfSanctions), направленный на сбор данных об иностранных компаниях, работающих на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность;

для подготовки базы данных мы использовали идеи и списки компаний МИД, Минэкономразвития и Минцифры. База данных содержит много разнообразной информации, мы собираем ежедневную статистику по изменению статуса иностранных компаний, работающих/работавших на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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