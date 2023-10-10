Выделили более полумиллиарда на ремонт столичного госпиталя: Кличко поручил проверить целесообразность расходов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выделили более полумиллиарда на ремонт столичного госпиталя: Кличко поручил проверить целесообразность расходов

Казна и Политика
48
После резонанса по поводу тендера на капитальный ремонт в «Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны» Виталий Кличко поручил провести внеплановую проверку заявленной стоимости ремонтных работ.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале.
«После информации, обнародованной некоторыми интернет-изданиями, поручил Департаменту финансового контроля и внутреннего аудита КГГА провести внеплановую проверку проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в „Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны“, где город планирует создать крупный реабилитационный центр для военных». — написал Виталий Кличко.
Госпиталь объявил тендер почти на 535 млн гривен. Планировалось отремонтировать фасад, крышу и заменить окна, однако в обществе возникли вопросы необходимости настолько большой суммы.
В результате мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту финансового контроля и внутреннему аудиту КГГА провести внеплановую проверку.
Кроме этого столичные власти подготовили обращение в правоохранительные органы, чтобы проверить соблюдение процедур и их прозрачность по поводу ремонта «Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны».
Если будут выявлены нарушения и завышение цен, мэр Киева отменит тендер и объявит новый. По результатам проверок будут приняты решения и в отношении ответственных лиц, в том числе и кадровых, — подчеркнул Кличко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.