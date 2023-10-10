Выделили более полумиллиарда на ремонт столичного госпиталя: Кличко поручил проверить целесообразность расходов — Finance.ua

Выделили более полумиллиарда на ремонт столичного госпиталя: Кличко поручил проверить целесообразность расходов Сегодня 11:15 — Казна и Политика

После резонанса по поводу тендера на капитальный ремонт в «Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны» Виталий Кличко поручил провести внеплановую проверку заявленной стоимости ремонтных работ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале.

«После информации, обнародованной некоторыми интернет-изданиями, поручил Департаменту финансового контроля и внутреннего аудита КГГА провести внеплановую проверку проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в „Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны“, где город планирует создать крупный реабилитационный центр для военных». — написал Виталий Кличко.

Госпиталь объявил тендер почти на 535 млн гривен. Планировалось отремонтировать фасад, крышу и заменить окна, однако в обществе возникли вопросы необходимости настолько большой суммы.

В результате мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту финансового контроля и внутреннему аудиту КГГА провести внеплановую проверку.

Кроме этого столичные власти подготовили обращение в правоохранительные органы, чтобы проверить соблюдение процедур и их прозрачность по поводу ремонта «Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны».

Если будут выявлены нарушения и завышение цен, мэр Киева отменит тендер и объявит новый. По результатам проверок будут приняты решения и в отношении ответственных лиц, в том числе и кадровых, — подчеркнул Кличко.

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УНН По материалам:

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