Выбрана лучшая кредитная карта в рамках FinAwards 2025 — Finance.ua

Выбрана лучшая кредитная карта в рамках FinAwards 2025 Сегодня 14:05 — Финтех и Карты

Лучшая кредитная карта». В этом году за победу в этой номинации боролись 19 банков. В столице в рамках FinAwards 2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определилась тройка лучших банков в номинации «». В этом году за победу в этой номинации боролись 19 банков.

ПУМБ и его карта «Всеможу Online». Победу, как и в 2024 году, завоевали его карта «».

Глава Salesdoubler Александр Бойко (слева) вручает награду представителю банка

Максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах: до 200 тыс. грн

Грейс-период: до 62 дней

Проценты за использование кредита: 44,28%

Минимальный ежемесячный платеж: 2,99%

Реальная годовая ставка: до 44,28%

Комиссия за снятие наличных кредитные средства: 3,99% (в кассе банка, своих банкоматах и ​​банкоматах других украинских банков)

Особенностями этой карты являются:

Самая низкая процентная ставка — 2,99% в месяц и обязательный платеж — 2,99% в месяц. Льготный период действует на все виды операций, в том числе снятие наличных и переводы. Уникальная программа лояльности: больше категорий кешбэка и повышенный кешбэк в 1,5% с кредитной карты. Кешбэк от банка на 3 категории до 20%, кешбэк от партнеров до 50%, 60+ предложений. Все предложения партнёрского кешбэка можно подключить в один клик. Магазины кешбэков до 22%, выбор из 90+ интернет-магазинов, кешбэк даже за оплату наличными. Реферальная программа «Пригласи друга» — вознаграждение до 300 грн. Бонусы за настройку автоплатежей. Управление единым кредитным лимитом, который можно использовать для расчетов кредиткой и рассрочки.

monobank и его «Черная карта». Второе место заняли его «».

Максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах: до 200 тыс. грн.

Грейс-период: До 62 дней (действует с момента возникновения задолженности до конца календарного месяца, следующего за датой возникновения задолженности, при условии ее погашения в полном объеме).

Проценты за пользование кредитом: 44,26% - реальная годовая процентная ставка, процентов годовых.

Минимальный ежемесячный платеж: 4% от задолженности (не менее 100 грн, но не больше остатка задолженности).

Реальная годовая ставка: 44,26% - реальная годовая процентная ставка, процентов годовых.

Комиссия за снятие наличных средств кредитные средства: 4% от суммы.

Мгновенная рассрочка на карту: Сервис «Рассрочка на карту».

Рассрочка на карту — простой способ получения дополнительных средств в кредит. В приложении в разделе «Кредиты» выберите сумму (в рамках доступного лимита) и количество месяцев, за которые вы готовы выплатить денежные средства, а мы мгновенно переведем деньги на вашу карту. Комиссия за рассрочку составляет 1,9% в месяц.

Первый платеж по рассрочке спишется с чёрной карты автоматически через месяц в дату оформления.

Банк Кредит Днепр и его кредитная карта «Gold». Третью позицию заняли его кредитная карта «».

Максимальная сумма кредитного лимита, без справки о доходах: до 1 млн грн.

Грейс период: до 67 дней.

Проценты за пользование кредитом: Льготный период — бесплатно, базовая годовая процентная ставка — 38,4%.

Минимальный ежемесячный платеж: 2% от суммы задолженности или 100% суммы задолженности в случае, если задолженность меньше или равна 100 грн, и начисленные в соответствии с условиями договора проценты и комиссии.

Реальная годовая ставка: 47,60%.

Комиссия за снятие наличных кредитных средств: 4%.

Мгновенная рассрочка на карту. Рассрочка делится на 2 типа:

— а) перевод расходов на рассрочку;

— б) рассрочка на карту (без выполнения операций).

Сумма кредита от 1 тыс. до 100 тыс. грн.

Срок кредита: от 3 до 36 месяцев.

Ежемесячная комиссия: от 1,5% до 2,5% (при сроке рассрочки 3 месяца: 1.5% от суммы рассрочки за каждый месяц выбранного Клиентом срока рассрочки, а при сроке рассрочки от 4 до 36 месяцев: 2.5% от суммы рассрочки за каждый месяц выбранного клиентом срока рассрочки).

Фишкой этой карты является то, что здесь самый большой кредитный лимит.

Идея Банк и ее кредитной карты «О.Картка+ «. Замыкает топ-5 в этой номинации Банк Альянс с кредитной картой «Стартова». Четвертое место в активеи ее кредитной карты «О«. Замыкает топ-5 в этой номинации Банк Альянс с кредитной картой «Стартова».

Распределение голосов было следующим образом:

Победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере)

— 1 место — monobank;

— 2 место — Банк Кредит Днепр;

— 3 место — ПУМБ;

— 4 место — ПриватБанк

— 5 место — Идея Банк.

Победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин)

— 1 место — Банк Кредит Днепр;

— 2 место — ПУМБ;

— 3 место — monobank;

— 4 место — ПриватБанк;

— 5 место — Идея Банк.

Выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)

— 1 место — Банк Альянс;

— 2 место — Идея Банк;

— 3 место — абанк;

— 4 место — ПУМБ;

— 5 место — ПриватБанк.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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