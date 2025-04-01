Выбрана лучшая кредитная карта в рамках FinAwards 2025 — Finance.ua
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Выбрана лучшая кредитная карта в рамках FinAwards 2025

Финтех и Карты
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В столице в рамках FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определилась тройка лучших банков в номинации «Лучшая кредитная карта». В этом году за победу в этой номинации боролись 19 банков.
Победу, как и в 2024 году, завоевал ПУМБ и его карта «Всеможу Online».
Глава Salesdoubler Александр Бойко (слева) вручает награду представителю банка
Глава Salesdoubler Александр Бойко (слева) вручает награду представителю банка
  • Максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах: до 200 тыс. грн
  • Грейс-период: до 62 дней
  • Проценты за использование кредита: 44,28%
  • Минимальный ежемесячный платеж: 2,99%
  • Реальная годовая ставка: до 44,28%
  • Комиссия за снятие наличных кредитные средства: 3,99% (в кассе банка, своих банкоматах и ​​банкоматах других украинских банков)
Особенностями этой карты являются:
  1. Самая низкая процентная ставка — 2,99% в месяц и обязательный платеж — 2,99% в месяц.
  2. Льготный период действует на все виды операций, в том числе снятие наличных и переводы.
  3. Уникальная программа лояльности: больше категорий кешбэка и повышенный кешбэк в 1,5% с кредитной карты. Кешбэк от банка на 3 категории до 20%, кешбэк от партнеров до 50%, 60+ предложений. Все предложения партнёрского кешбэка можно подключить в один клик. Магазины кешбэков до 22%, выбор из 90+ интернет-магазинов, кешбэк даже за оплату наличными.
  4. Реферальная программа «Пригласи друга» — вознаграждение до 300 грн. Бонусы за настройку автоплатежей.
  5. Управление единым кредитным лимитом, который можно использовать для расчетов кредиткой и рассрочки.
Второе место занял monobank и его «Черная карта».
  • Максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах: до 200 тыс. грн.
  • Грейс-период: До 62 дней (действует с момента возникновения задолженности до конца календарного месяца, следующего за датой возникновения задолженности, при условии ее погашения в полном объеме).
  • Проценты за пользование кредитом: 44,26% - реальная годовая процентная ставка, процентов годовых.
  • Минимальный ежемесячный платеж: 4% от задолженности (не менее 100 грн, но не больше остатка задолженности).
  • Реальная годовая ставка: 44,26% - реальная годовая процентная ставка, процентов годовых.
  • Комиссия за снятие наличных средств кредитные средства: 4% от суммы.
  • Мгновенная рассрочка на карту: Сервис «Рассрочка на карту».
  • Рассрочка на карту — простой способ получения дополнительных средств в кредит. В приложении в разделе «Кредиты» выберите сумму (в рамках доступного лимита) и количество месяцев, за которые вы готовы выплатить денежные средства, а мы мгновенно переведем деньги на вашу карту. Комиссия за рассрочку составляет 1,9% в месяц.
  • Первый платеж по рассрочке спишется с чёрной карты автоматически через месяц в дату оформления.
Третью позицию занял Банк Кредит Днепр и его кредитная карта «Gold».
  • Максимальная сумма кредитного лимита, без справки о доходах: до 1 млн грн.
  • Грейс период: до 67 дней.
  • Проценты за пользование кредитом: Льготный период — бесплатно, базовая годовая процентная ставка — 38,4%.
  • Минимальный ежемесячный платеж: 2% от суммы задолженности или 100% суммы задолженности в случае, если задолженность меньше или равна 100 грн, и начисленные в соответствии с условиями договора проценты и комиссии.
  • Реальная годовая ставка: 47,60%.
  • Комиссия за снятие наличных кредитных средств: 4%.
  • Мгновенная рассрочка на карту. Рассрочка делится на 2 типа:
— а) перевод расходов на рассрочку;
— б) рассрочка на карту (без выполнения операций).
  • Сумма кредита от 1 тыс. до 100 тыс. грн.
  • Срок кредита: от 3 до 36 месяцев.
  • Ежемесячная комиссия: от 1,5% до 2,5% (при сроке рассрочки 3 месяца: 1.5% от суммы рассрочки за каждый месяц выбранного Клиентом срока рассрочки, а при сроке рассрочки от 4 до 36 месяцев: 2.5% от суммы рассрочки за каждый месяц выбранного клиентом срока рассрочки).
Фишкой этой карты является то, что здесь самый большой кредитный лимит.
Четвертое место в активе Идея Банк и ее кредитной карты «О.Картка+ «. Замыкает топ-5 в этой номинации Банк Альянс с кредитной картой «Стартова».
Распределение голосов было следующим образом:
  • Победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере)
— 1 место — monobank;
— 2 место — Банк Кредит Днепр;
— 3 место — ПУМБ;
— 4 место — ПриватБанк;
— 5 место — Идея Банк.
  • Победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин)
— 1 место — Банк Кредит Днепр;
— 2 место — ПУМБ;
— 3 место — monobank;
— 4 место — ПриватБанк;
— 5 место — Идея Банк.
  • Выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)
— 1 место — Банк Альянс;
— 2 место — Идея Банк;
— 3 место — абанк;
— 4 место — ПУМБ;
— 5 место — ПриватБанк.
Справка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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