Введен экспериментальный проект предоставления социальных услуг санаториями Минсоцполитики — Finance.ua

Введен экспериментальный проект предоставления социальных услуг санаториями Минсоцполитики Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Министерство соцполитики работает над развитием системы социальных услуг и повышением эффективности взаимодействия государства и поставщиков этих услуг.

Об этом пишет Минсоцполитики.

С этой целью Министерство инициировало изменение модели взаимодействия с государственными санаторными учреждениями, подчиненными Министерству, для введения подхода «деньги ходят за человеком» при предоставлении ими социальных услуг.

По инициативе Министерства социальной политики, 21 марта Правительство приняло постановление № 248. Постановление позволяет ввести экспериментальный проект, в рамках реализации которого два санатория сферы управления Минсоцполитики (Специализированный Трускавецкий санаторий «Батькивщина» и Специализированный Миргородский санаторий «Слава») получат возможность предоставлять социальные услуги некоторым категориям лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Введенный экспериментальный проект преследует цель:

обеспечить предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам из наиболее уязвимых категорий граждан;

расширить спектр поставщиков социальных услуг;

решить проблему критической зависимости государственных учреждений и учреждений от финансирования только из одного источника поступлений и разработать механизм перехода учреждений от использования бюджетных средств, направляемых на содержание бюджетных учреждений, к оплате стоимости социальных услуг.

Теперь оба санатория будут предоставлять наиболее востребованные социальные услуги на бесплатной основе внутренне перемещенным лицам:

из числа пожилых людей, лиц с инвалидностью и лиц, переместившихся с временно оккупированной российской федерацией территории Украины, а также населенных пунктов, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), в т.ч. в ходе обязательной эвакуации;

или в которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь.

Эти учреждения смогут предоставлять гражданам социальные услуги:

стационарного ухода;

убежища;

поддержанного проживания;

социальной адаптации

Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением государственных стандартов социальных услуг, утвержденных Минсоцполитики, и будет финансироваться в рамках экспериментального проекта государством.

При этом сами санатории изменят организационно-правовую форму государственного учреждения на государственные некоммерческие предприятия. Это позволит повысить финансовую и управленческую автономию этих заведений. До сегодняшнего дня государство не оплачивало услуги, а напрямую финансировало содержание этих бюджетных учреждений.

Смена организационно-правовой формы предоставит государственным некоммерческим предприятиям новые возможности, такие как самостоятельное утверждение организационной структуры и штатного расписания, определение размера оплаты труда своих работников, право предоставлять другие платные услуги, получать средства из различных источников финансирования (в т.ч. средства доноров).

В результате такие предприятия получают новые инструменты для развития и возможности выхода на рынок предоставления социальных и медицинских услуг.

«Внедряя экспериментальный проект, Минсоцполитики преследует цель расширить перечень поставщиков социальных услуг для наиболее уязвимых категорий граждан. Однако общая цель — более объемная и социально значимая: помочь институциям, у которых имеется необходимая материальная база и профессиональная состоятельность, получить автономию в управлении и финансировании и стать успешными рыночными игроками. Появление конкуренции на рынке социальных услуг будет способствовать как повышению их качества, так и более эффективному использованию бюджетных средств», — отметила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2024 г.

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