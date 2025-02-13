Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу — Finance.ua

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Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу

Фондовый рынок
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Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу
Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу
ЧАО «Ориль Лидер», которое входит в агроиндустриальный холдинг МХП и владеет биометановым заводом, 11 февраля экспортировало 27,4 тыс. куб м биометана, став второй украинской компанией, осуществившей экспорт биометана.
Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.
МХП экспортировала биометан газопроводами через украинско-польскую границу в Германию. Покупателем биометана выступила компания Vitol.
Входящее в агрохолдинг Vitagro ООО «Витагро Энерджи» 7 февраля совершило первую в истории операцию по экспорту биометана. Компания экспортировала 67,5 тыс. куб. м биометана через Словакию в Германию. Покупателем биометана выступила ERU Europe.
По состоянию на январь 2025 года в Украине работают три биометановых завода, в течение года ожидается запуск еще четырех.
Кроме этих двух компаний, «Галс Агро» производит биометан и закачивает в украинские подземные хранилища газа. Не исключено, что компания также может осуществить экспорт биометана в ближайшее время.
По материалам:
Економічна Правда
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