Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу — Finance.ua

Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу Сегодня 19:06 — Фондовый рынок

Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу

ЧАО «Ориль Лидер», которое входит в агроиндустриальный холдинг МХП и владеет биометановым заводом, 11 февраля экспортировало 27,4 тыс. куб м биометана, став второй украинской компанией, осуществившей экспорт биометана.

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.

МХП экспортировала биометан газопроводами через украинско-польскую границу в Германию. Покупателем биометана выступила компания Vitol.

Входящее в агрохолдинг Vitagro ООО «Витагро Энерджи» 7 февраля совершило первую в истории операцию по экспорту биометана. Компания экспортировала 67,5 тыс. куб. м биометана через Словакию в Германию. Покупателем биометана выступила ERU Europe.

По состоянию на январь 2025 года в Украине работают три биометановых завода, в течение года ожидается запуск еще четырех.

Кроме этих двух компаний, «Галс Агро» производит биометан и закачивает в украинские подземные хранилища газа. Не исключено, что компания также может осуществить экспорт биометана в ближайшее время.

Економічна Правда По материалам:

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