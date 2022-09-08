Вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из россии — Finance.ua

Вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из россии Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Вторая по размеру в мире звукозаписывающая компания Sony Music Group заявила о полном выходе из россии.

Об этом пишет Billboard

Пресс-служба Sony Music Group сообщила, что компания «приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление».

«Поскольку война продолжает разрушать гуманитарное влияние на Украину, а санкции против россии продолжают усиливаться, мы не можем больше сохранять свое присутствие в россии, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

Источник, знакомый с решением Sony Music, отметил, что новая российская компания будет независимой и будет представлять только российских артистов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.