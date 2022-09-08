Вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из россии — Finance.ua

Вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из россии
Вторая по размеру в мире звукозаписывающая компания Sony Music Group заявила о полном выходе из россии.
Об этом пишет Billboard.
Пресс-служба Sony Music Group сообщила, что компания «приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление».
«Поскольку война продолжает разрушать гуманитарное влияние на Украину, а санкции против россии продолжают усиливаться, мы не можем больше сохранять свое присутствие в россии, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.
Источник, знакомый с решением Sony Music, отметил, что новая российская компания будет независимой и будет представлять только российских артистов.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью