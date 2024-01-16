Встреча в Давосе: в ОП рассказали об итогах переговоров о Формуле мира Украины — Finance.ua

Встреча в Давосе: в ОП рассказали об итогах переговоров о Формуле мира Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о результатах встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе по имплементации Формулы мира Украины.
Об этом пишет Офис президента.
В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было представлено более 80 государств и международных организаций.
Следующим шагом может быть первый глобальный саммит на уровне лидеров государств и правительств, на котором будет дан старт на высшем политическом уровне для разработки и согласования единого, общего мирного плана. И если государство-агрессор будет реально демонстрировать желание завершить эту войну и вернуться к уважению к международному праву, мы для такого момента будем иметь этот общий мирный план", — рассказал руководитель Офиса Президента.
Мероприятие стало логическим продолжением встреч, которые состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и Мальте.
Ермак напомнил, что в ходе консультаций на Мальте были обсуждены первые пять пунктов Формулы мира, а именно:
- ядерная безопасность;
- продовольственная и энергетическая безопасность;
- освобождение заключенных и депортированных лиц;
- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
В Давосе представили еще пять пунктов Формулы:
- вывод российских войск и прекращение боевых действий,
- восстановление справедливости,
- восстановление экологической безопасности,
- предотвращение эскалации и повторения войны,
- вопрос подтверждения окончания войны.
Кроме того, состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны соответственно.
По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, согласовали совместное пресс-коммюнике.
В нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, поэтому война против нашего государства — один из основных дестабилизирующих факторов в мире.
Эта встреча заложила необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которая может дать старт на высоком уровне для создания универсальной основы совместного видения и путей достижения всеохватывающего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Украинской формулы мира. Встреча лидеров может также положить начало тематическим встречам в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров", — отмечается в коммюнике
Поделиться новостью