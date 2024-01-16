Встреча в Давосе: в ОП рассказали об итогах переговоров о Формуле мира Украины — Finance.ua

Встреча в Давосе: в ОП рассказали об итогах переговоров о Формуле мира Украины Сегодня 12:33

Встреча в Давосе: в ОП рассказали об итогах переговоров о Формуле мира Украины, president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о результатах встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе по имплементации Формулы мира Украины.

Об этом пишет Офис президента.

В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было представлено более 80 государств и международных организаций.

Следующим шагом может быть первый глобальный саммит на уровне лидеров государств и правительств, на котором будет дан старт на высшем политическом уровне для разработки и согласования единого, общего мирного плана. И если государство-агрессор будет реально демонстрировать желание завершить эту войну и вернуться к уважению к международному праву, мы для такого момента будем иметь этот общий мирный план", — рассказал руководитель Офиса Президента.

Мероприятие стало логическим продолжением встреч, которые состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и Мальте.

Ермак напомнил, что в ходе консультаций на Мальте были обсуждены первые пять пунктов Формулы мира, а именно:

ядерная безопасность;

продовольственная и энергетическая безопасность;

освобождение заключенных и депортированных лиц;

восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Давосе представили еще пять пунктов Формулы:

вывод российских войск и прекращение боевых действий,

восстановление справедливости,

восстановление экологической безопасности,

предотвращение эскалации и повторения войны,

вопрос подтверждения окончания войны.

Кроме того, состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны соответственно.

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, согласовали совместное пресс-коммюнике.

В нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, поэтому война против нашего государства — один из основных дестабилизирующих факторов в мире.

Эта встреча заложила необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которая может дать старт на высоком уровне для создания универсальной основы совместного видения и путей достижения всеохватывающего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Украинской формулы мира. Встреча лидеров может также положить начало тематическим встречам в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров", — отмечается в коммюнике

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