Вслед за нефтью путина ждет еще одно эмбарго — Макрон — Finance.ua
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Вслед за нефтью путина ждет еще одно эмбарго — Макрон

Сегодня 10:34
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На фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти.
Об этом сообщает Ouest-France.
Президент отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из россии.
Макрон также подчеркнул, что Франция будет работать над тем, чтобы разблокировать поставки украинского зерна. Он также подтвердил, что под новые санкции попадут российский олигархи, а «Сбербанк» будет отключен от SWIFT.

Шестой пакет санкций против рф

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против рф, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT.
Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.
29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода «Дружба».
Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.
Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из россии, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.
Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского «Сбербанка» от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей россии в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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