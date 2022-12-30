Всемирный конгресс украинцев опубликовал списки государств, поддержавших Украину в 2022 году — Finance.ua

Всемирный конгресс украинцев опубликовал списки государств, поддержавших Украину в 2022 году
Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) опубликовал списки государств, которые в 2022 году поддержали Украину, предоставив ей гуманитарную и военную помощь.
Об этом говорится на сайте ВКУ.
«Мы рады, что так много стран и народов услышали наш призыв и протянули украинцам руку помощи в этих чрезвычайных условиях. Подводя итоги этого тяжелого для всего миролюбивого мира года, мы искренне благодарим каждое государство мира, каждый народ, который оказал военную или гуманитарную помощь украинцам!», — поблагодарили в Конгрессе.
В ВКУ подчеркнули, что, независимо от размера и статуса помощи, каждое из этих государств и обществ внесли свой вклад в обеспечение устойчивости украинского народа, а значит — и в будущую победу украинцев над российским агрессором, которую мы обязательно добудем в 2023-м году.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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