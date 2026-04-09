Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Рост ВВП Украины в 2025 году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году.
Как отмечается в обновленном прогнозе Всемирного банка, основные причины спада — повреждение энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в снабжении, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.
При этом поддержки производства и инвестиций из-за военных расходов и реконструкции оказалось недостаточно для компенсации слабых результатов в других секторах экономики.
«Ожидается, что рост в Украине в этом году снизится до 1,2%, отягощен ростом цен на энергоносители, обострением боевых действий, дефицитом рабочей силы и фискальным давлением. Перспективы Украины зависят от продолжительности боевых действий в стране и устойчивого внешнего финансового содействия», — говорится в документе.
Отмечается, что рост может ускориться до 4% в 2027 году при прекращении боевых действий и поддержания масштабной реконструкции и восстановления потребительского спроса. Однако ожидается, что рост будет оставаться ниже предыдущих прогнозов из-за масштабов повреждений энергетической и промышленной инфраструктуры, дефицита рабочей силы и сохраненной неопределенности.
Эксперты Банка отмечают, что простое восстановление поврежденных объектов не обеспечит устойчивого развития из-за глубоких структурных проблем, которые существовали еще до 2022 года. Украина лишилась своих традиционных преимуществ в виде дешевых энергоносителей и доступа к восточным рынкам, а высокая концентрация рынка вокруг государственных предприятий и сырьевая зависимость сдерживают динамизм бизнеса.
«Даже при довоенных темпах роста достижение уровня доходов Польши на момент ее вступления в ЕС заняло бы более трех десятилетий», — отмечается в прогнозе.
По оценкам Банка, для реализации потенциала Украина нуждается в широкой структурной трансформации, главным образом, через реформы на уровне всей экономики: усиление конкуренции, сокращение государственного влияния, мобилизация частного и иностранного капитала, а также увеличение квалифицированной рабочей силы.
По материалам: УНІАН
УНІАН
