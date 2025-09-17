Всемирный банк предоставил $88 млн на поддержку государственных программ для бизнеса Сегодня 11:25

Минэкономики и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали Соглашение о займе на 88 млн долларов по Программе «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) для поддержки малых и средних предприятий (МСП).

Что это даст

Заключение дополнительного Соглашения о займе позволит направить 88 млн долларов на реализацию таких программ поддержки бизнеса:

как доступные кредиты «5−7-9»,

гранты для перерабатывающих предприятий,

программы возмещения стоимости сельскохозяйственной техники,

стимулирование индустриальных парков.

Финансирование этой программы структурировано как Программа, ориентированная на результат (Program for Results — PforR), что означает, что средства распределяются на основе достижения конкретных, предварительно согласованных с Всемирным банком результатов.

Этот инновационный подход гарантирует, что финансирование используется эффективно и результативно для достижения ощутимых результатов, таких как установленное количество выданных новых бизнес-кредитов, увеличение количества предприятий под руководством женщин, получающих поддержку, и подтвержденный рост инвестиций в зеленые технологии.

Справка Finance.ua:

Напомним, в ноябре 2024 года между Украиной и Всемирным банком было подписано три ключевых соглашения, которые дали старт Программе RISE и позволили начать выборку финансирования объемом 593 млн долларов на поддержку МСП для возобновления их деятельности, чтобы они могли адаптироваться к новым рыночным условиям, получить необходимую ликвидность и оборотный капитал.

В рамках соглашения также предусматривается продвижение устойчивых и экологически сознательных бизнес-практик среди малых и средних предприятий, повышение эффективности государственных программ поддержки и обеспечение доступа МСП к экспортным рынкам.

