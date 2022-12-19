Всемирный банк объявил о создании фонда поддержки и восстановления Украины — Finance.ua

Всемирный банк объявил о создании фонда поддержки и восстановления Украины Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Всемирный банк объявил о создании фонда поддержки и восстановления Украины

Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в проведении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и на последующее восстановление страны.

«Целевой фонд поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF), руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, проведении мероприятий по помощи населению, а также в планировании и реализации программы восстановления и реформ в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Фонд также будет предоставлять ресурсы для критически важной консультативной и аналитической работы в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны.

Напомним, 16 декабря совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

15 декабря 2022 года лидеры государств-членов Европейского Союза согласовали выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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