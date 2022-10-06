Всемирный банк будет финансировать в Украине инфраструктурные «проекты выживания» — Finance.ua

Всемирный банк будет финансировать в Украине инфраструктурные «проекты выживания» Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Всемирный банк будет финансировать в Украине инфраструктурные «проекты выживания»

Министерство инфраструктуры ведет переговоры по привлечению Всемирного банка к финансированию «проектов выживания». Обсуждается возможность предоставления 100 млн долларов для проектов на железной дороге и в дорожном хозяйстве.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко, передает пресс-служба министерства в Фейсбуке

По словам Юрченко, в фокусе переговоров — первоочередные инфраструктурные потребности Украины и привлечение Всемирного банка к финансированию проектов выживания, которые можно реализовать в течение 6-9 месяцев.

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«Приоритетные проекты министерства — это восстановление транспортного сообщения между городами и наращивание экспортного логистического потенциала. Их реализация позволит Украине выстоять в войне, а экономике — не остановиться. Благодарны Всемирному банку за готовность принять участие в финансировании таких инициатив», — отметила она.

Замминистра уточнила, что обсуждается возможность привлечения 100 млн долларов для проектов на железной дороге и в дорожном хозяйстве. Также идет работа над формированием Трастового фонда для восстановления Украины и проектного Офиса, который будет координировать этот процесс.

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Укрінформ По материалам:

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