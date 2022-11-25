Все украинские АЭС возобновили доступ к электросети после ракетной атаки — МАГАТЭ — Finance.ua
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Все украинские АЭС возобновили доступ к электросети после ракетной атаки — МАГАТЭ

Энергетика
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Все четыре действующих атомных электростанции Украины снова имеют доступ к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки 23 ноября.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.
К сети подключены Ровенская, Южноукраинская, Хмельницкая и Чернобыльская АЭС.
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Группа экспертов МАГАТЭ, присутствующая на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, еще вчера сообщила, что внешнее подключение к объекту возобновлено. В настоящее время ЗАЭС находится в режиме остановки, но она все еще нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности.
В МАГАТЭ добавили, что вскоре отправят надзирателей на Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую станции.
Сегодня мы всей страной задумываемся, как устроена наша энергосистема, возможен ли полный блэкаут? Что будет, если разрушения станут критическими, и как это повлияет на стоимость электроэнергии? Ответы на эти и другие вопросы ищите в статье ниже.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
hromadske.tv
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