Все украинские АЭС возобновили доступ к электросети после ракетной атаки — МАГАТЭ Сегодня 17:39 — Энергетика

Все четыре действующих атомных электростанции Украины снова имеют доступ к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки 23 ноября.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

К сети подключены Ровенская, Южноукраинская, Хмельницкая и Чернобыльская АЭС.

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Группа экспертов МАГАТЭ, присутствующая на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, еще вчера сообщила, что внешнее подключение к объекту возобновлено. В настоящее время ЗАЭС находится в режиме остановки, но она все еще нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности.

В МАГАТЭ добавили, что вскоре отправят надзирателей на Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую станции.

Сегодня мы всей страной задумываемся, как устроена наша энергосистема, возможен ли полный блэкаут? Что будет, если разрушения станут критическими, и как это повлияет на стоимость электроэнергии? Ответы на эти и другие вопросы ищите в статье ниже.

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