Все товары из крупнейшего склада с нелегальной гуманитаркой передадут военным – БЭБ — Finance.ua

Все товары из крупнейшего склада с нелегальной гуманитаркой передадут военным – БЭБ Сегодня 18:22

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) не смогли установить причастных к массовому ввозу и сокрытию иностранной гуманитарной помощи, найденной на складе в Убынях Львовской области.

5 мая Лычаковский районный суд Львова наложил арест на все поддоны с обнаруженными на складе товарами, поскольку они являются вещественными доказательствами, сообщает издание «Наші гроші. Львів».

Но уже 12 мая этот же суд рассмотрел ходатайство старшего детектива БЭБ о снятии ареста.

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В своем ходатайстве детектив БЭБ сообщил, что следствию не удалось найти владельца изъятых товаров, а во время длительного хранения некоторые из них, в частности пищевые продукты, могут испортиться. Поэтому он попросил суд поделить все товары между разными воинскими частями, а также передать часть гуманитарки Херсонской и Николаевской ОВА, которые обратились с соответствующими запросами в БЭБ.

«В ходе проведения досудебного расследования собственника изъятого имущества установить не удалось, во время допросов собственник и владелец помещения, у которых обнаружено имущество, показали, что кто является собственником имущества, им не известно», — отмечается в ходатайстве детектива БЭБ.

Судья Лычаковского райсуда Светлана Леньо удовлетворила ходатайство детектива БЭБ и сняла арест со всего изъятого имущества. Товары передадут военным частям и военным администрациям, указанным в ходатайстве.

Справка Finance.ua:

об огромном подпольном складе с гуманитарной помощью площадью 1600 кв. м БЭБ сообщило 25 апреля. Этот склад детективы обнаружили еще в начале февраля, после чего открыли уголовное производство и стали искать владельца товаров. Среди обнаруженных товаров были пищевые продукты (в том числе более 300 тыс. консервов), детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда — всего около тысячи поддонов;

в БЭБ не уточнили стоимость всего выявленного имущества, но при обучении только консервов было найдено ориентировочно 74 тонны стоимостью около 20 млн грн;



детективы БЭБ подозревают, что группа неустановленных лиц в сговоре с работниками таможни организовали ввоз товаров через польскую границу без уплаты таможенных платежей.



borgexpert По материалам:

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