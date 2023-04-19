БЭБ разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств — Finance.ua

БЭБ разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств Сегодня 17:36 — Криминал

Бюро экономической безопасности разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

К схеме причастны три предприятия, одно из которых государственное. Его должностные лица заключили договор об утилизации отработанных емкостей для хранения этилмеркаптана (примесь к газу).

За услуги подрядчик получил от государственной компании 9,58 млн грн. Впрочем, количество утилизированных отходов не соответствует предусмотренному договором.

Также детективы обнаружили, что часть услуг якобы предоставлял субподрядчик — другая частная компания. Однако бюро не нашло фактических подтверждений произведенных работ.

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