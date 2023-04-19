БЭБ разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств — Finance.ua
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БЭБ разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств

Криминал
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Бюро экономической безопасности разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
К схеме причастны три предприятия, одно из которых государственное. Его должностные лица заключили договор об утилизации отработанных емкостей для хранения этилмеркаптана (примесь к газу).
БЭБ разоблачило схему присвоения 4,8 млн грн государственных средств
За услуги подрядчик получил от государственной компании 9,58 млн грн. Впрочем, количество утилизированных отходов не соответствует предусмотренному договором.
Также детективы обнаружили, что часть услуг якобы предоставлял субподрядчик — другая частная компания. Однако бюро не нашло фактических подтверждений произведенных работ.
По материалам:
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