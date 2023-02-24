Все новые автомобили Rolls-Royce до 2030 станут электрическими — Finance.ua
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Все новые автомобили Rolls-Royce до 2030 станут электрическими

Фондовый рынок
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Автопроизводители массово взяли курс на электрификацию. Не останется в стороне люксовый бренд Rolls-Royce.
Марка, входящая в состав BMW, в ближайшем будущем планирует окончательно переквалифицироваться в производителя электромобилей.
Rolls-Royce готовится к запуску продаж купе Spectre, своего первого серийного электромобиля, который дебютировал в октябре 2022 года. Выпустив его на рынок, британский автопроизводитель вступит в новую для себя эру, и уже до конца 2030 года, как заявил генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, новые автомобили бренда будут полностью электрическими.
Все новые автомобили Rolls-Royce до 2030 станут электрическими
«Первоочередной ориентир для нас — это Rolls-Royce, а потом электромобили. Вот почему мы решили использовать классические пропорции Rolls-Royce. Он должен выглядеть как Rolls-Royce: монолитный, большой. Он едет, как Rolls-Royce, разгоняется, как Rolls-Royce, имеет прекрасные черты, у него все те же материалы, но при этом он электрический. Мы также решили, что этот автомобиль не может быть электрическим и с двигателем внутреннего сгорания. Spectre есть только электрический. Все будущие новые Rolls-Royce будут только электрическими, сохраняя при этом то, за что выступает Rolls-Royce», — заявил Торстен Мюллер-Отвос.
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По материалам:
Avtosota
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