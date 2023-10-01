Все iPhone 15 прошли тест автономности: дольше всего держит батарею вовсе не Pro Max — Finance.ua

Все iPhone 15 прошли тест автономности: дольше всего держит батарею вовсе не Pro Max 01.10.2023, 00:02 — Фондовый рынок

Популярный ютубер Mrwhosetheboss из 16,4 млн подписчиков замерил, сколько смартфоны линейки iPhone 15 проработают от одного заряда. И при этом сравнил автономность новых айфонов с предыдущими поколениями.

Поскольку сама Apple указывает автономность iPhone при просмотре видео, автор ролика смоделировал более реалистичную схему повседневного использования: YouTube, игры, соцсети, камера. Главное условие — экраны смартфонов должны всегда оставаться включенными, пока батарея не разрядится.

Первым разрядился базовый iPhone 14, проработав 9 часов и 2 минуты. За ним «сдались» iPhone 15 Pro и iPhone 15 с результатом в 9:20 и 9:57 соответственно.

Следующими отключились iPhone 14 Pro Max (10 часов и 54 минуты), iPhone 13 Pro Max (11 часов и 19 минут) и iPhone 15 Pro Max (11 часов и 41 минута)

Таким образом, лидером автономности стал iPhone 15 Plus, который проработал значительные 13 часов и 19 минут.

Автор ролика отметил, что новое поколение в целом показало себя лучше в плане автономности, чем прошлое. Однако финальный результат выглядит интересным, поскольку 15 Pro Max превосходит 15 Plus-версию по емкости аккумулятора (4422 мАч против 4383 мАч), а также оснащается более мощным процессором с высокой энергоэффективностью.

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УНІАН По материалам:

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