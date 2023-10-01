Все iPhone 15 прошли тест автономности: дольше всего держит батарею вовсе не Pro Max — Finance.ua
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Все iPhone 15 прошли тест автономности: дольше всего держит батарею вовсе не Pro Max

Фондовый рынок
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Популярный ютубер Mrwhosetheboss из 16,4 млн подписчиков замерил, сколько смартфоны линейки iPhone 15 проработают от одного заряда. И при этом сравнил автономность новых айфонов с предыдущими поколениями.
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Поскольку сама Apple указывает автономность iPhone при просмотре видео, автор ролика смоделировал более реалистичную схему повседневного использования: YouTube, игры, соцсети, камера. Главное условие — экраны смартфонов должны всегда оставаться включенными, пока батарея не разрядится.
  • Первым разрядился базовый iPhone 14, проработав 9 часов и 2 минуты. За ним «сдались» iPhone 15 Pro и iPhone 15 с результатом в 9:20 и 9:57 соответственно.
  • Следующими отключились iPhone 14 Pro Max (10 часов и 54 минуты), iPhone 13 Pro Max (11 часов и 19 минут) и iPhone 15 Pro Max (11 часов и 41 минута)
  • Таким образом, лидером автономности стал iPhone 15 Plus, который проработал значительные 13 часов и 19 минут.
Автор ролика отметил, что новое поколение в целом показало себя лучше в плане автономности, чем прошлое. Однако финальный результат выглядит интересным, поскольку 15 Pro Max превосходит 15 Plus-версию по емкости аккумулятора (4422 мАч против 4383 мАч), а также оснащается более мощным процессором с высокой энергоэффективностью.
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По материалам:
УНІАН
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