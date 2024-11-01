Время умножать доходы: новые токены и пассивный доход на EXMO.com — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Время умножать доходы: новые токены и пассивный доход на EXMO.com Сегодня 14:10 — Криптовалюта

Время умножать доходы: новые токены и пассивный доход на EXMO.com

Этой осенью растет не только биткоин, но и возможности трейдеров EXMO.com добавить перспективные активы в свои кошельки и завершить этот год с прибылью.

На платформе уже появились два новых токена, запланирован листинг еще шести, а также обновление программы пассивного дохода Earn. Рассмотрим новые возможности подробнее.

Новые токены на EXMO.com: cbETH, cbBTC и 6 токенов из экосистемы TRON

31 октября на EXMO.com прошел листинг сразу двух новых токенов: cbETH и cbBTC. Сейчас они доступны для депозитов.

cbETH представляет собой ethereum, застейканный на Coinbase — то есть, заблокированный для получения прибыли. cbETH можно свободно торговать на криптоплатформах и использовать в DeFi, не выводя ETH из стейкинга.

cbBTC, обеспеченный биткоином в соотношении 1:1 на Coinbase, открывает новые возможности для использования BTC: стейкинг, залог, платежи и DeFi.

4 ноября начнется новая волна листингов: на EXMO.com будет добавлено 6 перспективных токенов из экосистемы TRON, которые откроют новые возможности для торговли, диверсификации портфеля и заработка:

4 ноября — HTX

11 ноября — SUN

18 ноября — BTT

25 ноября — JST

2 декабря — NFT

9 декабря — WIN

Помимо инвестиций в эти монеты и диверсификации криптопортфеля, каждый трейдер сможет участвовать в торговых конкурсах и выиграть достойные награды. Призовой фонд каждого из 6 конкурсов — $5 000! Зарегистрируйте аккаунт на EXMO.com, чтобы получить уведомления о старте конкурсов на электронную почту и присоединиться к ним.

Кроме листингов токенов, в декабре мы представим специальный криптосет «LFG TRON». Это готовый и сбалансированный инвестиционный портфель из всех новых монет экосистемы TRON — возможность легко и быстро получить их все за одну покупку!

Умножайте активы в программе Earn

Earn — это программа пассивного дохода на EXMO.com, которая позволяет умножать криптоактивы, просто храня их в своем кошельке.

После листинга cbETH и cbBTC на платформе команда EXMO.com добавила эти активы в Earn, чтобы их сразу можно было умножать. Сейчас на cbETH можно зарабатывать до 4% в год, а на cbBTC — до 5%.

Кроме этих активов, в программе доступно более 30 монет, среди которых топ-активы — bitcoin и ethereum, популярные мемкоины, стейблкоины, стоимость которых привязана к доллару, монеты DeFi-проектов и другие. Ставки на некоторые из них указаны на инфографике ниже.

Процентные ставки на некоторые активы в программе Earn. Источник: EXMO.com

Сейчас на активах в Earn можно зарабатывать до 17,5% в год, в том числе на стейблкоинах — до 15%!

Оформить подписку очень просто: зарегистрируйтесь на EXMO.com, купите или переведите на баланс нужные активы, перейдите на страницу программы Earn, выберите актив и срок подписки, и начните ее. По окончании подписки вы получите на свой баланс вложенные средства и вознаграждение.

Присоединяйтесь к нашей благотворительной инициативе!

EXMO.com активно участвует в помощи украинцам, пострадавшим из-за войны. В частности, часть комиссий от торговли трейдеров мы переводим в наш благотворительный фонд EXMO Save Ukraine и инициируем сборы, к которым присоединяются наши клиенты.

Сейчас мы открыли сбор для детей из Знаменского интерната, где проживают 47 эвакуированных детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Наша цель — обеспечить интернат зарядными станциями, газовыми плитами и фонарями, чтобы повысить комфорт жизни детей в условиях постоянных отключений электричества.

Ваша помощь имеет значение. Присоединяйтесь к сбору и поддержите детей, которые нуждаются в этом! Переходите по ссылке , чтобы сделать донат в одной из 11 доступных криптовалют.

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