Время переходить на повседневные расчеты криптовалютой: криптокарта Trustee Plus по акционной цене со скидкой 50%. Последние часы акции — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Время переходить на повседневные расчеты криптовалютой: криптокарта Trustee Plus по акционной цене со скидкой 50%. Последние часы акции Сегодня 15:28 — Финтех и Карты

Криптокошелек Trustee Plus объявил о последних часах акции посвященной Черной пятнице. Только сейчас получить криптокарту с уникальным функционалом расчетов криптовалютой напрямую без дополнительных обменов, можно со скидкой 50%. Всего за 5 евро. До 30 ноября.

Не важно когда именно вы установили себе приложение Trustee Plus , может прям даже сейчас по этой ссылке. Если до этого момента у вас не было собственной криптокарты, то на специальной странице можно получить скидку в 50% на её выпуск.

Сначала устанавливаете приложение Trustee Plus, а затем просто вводите свой айди на странице, которая указана выше, и получаете возможность выпустить карту за полцены. Идентификатор, который нужно ввести на этой странице, находится в левом верхнем углу приложения.

Выпустив карту всего за 5 евро и добавив ее в Apple или Google Pay вы получите возможность тратить до 5 тыс. евро в сутки и до 50 тыс. евро в месяц в криптовалютах. Все, что надо сделать, это в самом криптокошельке привязать к карте баланс одной из трех криптовалют: BTC, ETH, USDT.

Далее происходит настоящая финансовая магия и мир криптовалют бесшовно сшивается с миром обычных банковских расчетов. То есть в любом месте, где установлен банковский терминал: кафе, ресторан, магазин, заправка, фитнес-клуб, кафе — вы прикладываете телефон и оплачиваете все, что хотите приобрести, криптовалютой.

Отдельно карту можно добавлять в любые онлайн-сервисы, или рассчитываться в интернете.

И напоследок, если ваши родные и близкие находятся за рубежом, то это один из самых удобных способов перевести им валюту для повседневных расчетов.

Бегите скорее оформлять карту и откройте для себя мир новых финансовых возможностей.

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