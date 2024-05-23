Временная комиссия КГГА относительно «Киевгорстроя» предложит властям докапитализировать стройкомпанию — Finance.ua

Временная комиссия КГГА относительно «Киевгорстроя» предложит властям докапитализировать стройкомпанию Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Временная комиссия по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой», намерена подать предложение о докапитализации стройкомпании на рассмотрение городского головы.

«Нам удалось сформировать четкое видение возможного механизма докапитализации ЧАО „ХК „Киевгорстрой““. Решение принято после детального анализа состояния общества. Также члены Комиссии, прежде всего инвесторы строительства, тщательно изучили и учли лучшие практики корпоративного управления. Теперь специалисты КГГА должны окончательно обосновать необходимость увеличения уставного капитала общества и предоставить соответствующее предложение на рассмотрение киевскому мэру», — говорится в пресс-релизе Киевской горгосадминистрации.

Комиссия также подготовила проект решения об обращении Киевсовета к правительству с требованием компенсировать запланированный суммарный убыток в размере 2,28 млрд грн, связанный с передачей компании объектов «Укрбуда».

Как сообщалось, в марте 2024 года КГГА создала временную комиссию по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

По итогам аудита «Киевгорстроя», проведенного в 2023 году госпредприятием «Бейкер Тилли Украина Консалтинг», ООО «Аудиторская фирма НХД-АУДИТ» и ООО «Эрнст энд Янг», было установлено отсутствие признаков действий по доведению компании до банкротства, сокрытия фактов финансовой несостоятельности или осуществления массовых операций связанными лицами. В то же время аудиторы установили, что деятельность «Киевгорстроя» была нарушена из-за внешних факторов: COVID-19, полномасштабной войны, фактора «Укрбуда».

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