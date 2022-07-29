ВР намерена разрешить принудительное изъятие имущества во время войны — Finance.ua

ВР намерена разрешить принудительное изъятие имущества во время войны Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Верховная Рада намерена разрешить принудительное изъятие имущества во время войны.

Соответствующий законопроект № 7605 «О внесении изменений в некоторые законы по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения» народные депутаты поддержали в первом чтении (256 голосов «за») на пленарном заседании в пятницу.

Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Законопроект предлагает разрешить принудительно изымать оборудование, которое может использоваться для деятельности оборонно-промышленного комплекса. Такие действия осуществляются на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложению, согласованному с областной военной администрацией.

Документ предусматривает, что компенсация отчужденного имущества осуществляется за счет средств государственного бюджета (за пять следующих бюджетных периодов).

Согласно законопроекту, движимое и недвижимое имущество может быть передано в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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