VR-гарнитура Meta Quest 2 подорожает до $400 за базовую модель — Finance.ua

VR-гарнитура Meta Quest 2 подорожает до $400 за базовую модель 28.07.2022, 01:43 — Технологии&Авто

VR-гарнитура Meta Quest 2 подорожает до $400 за базовую модель

Meta Platforms (материнская компания Facebook и Oculus) сообщила, что с 1 августа цена автономной VR-гарнитуры Quest 2 вырастет на $100 — до $400 и $500 за версии со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.

Гарнитура Meta Quest 2 (до ребрендинга в ноябре 2021 года — Oculus Quest 2) дебютировала в сентябре 2020 года в рамках мероприятия Facebook Connect 7. Пока Oculus Quest 2 остается безоговорочным лидером рынка — по крайней мере, если ориентироваться на Steam (доля 49,02%) и оценки аналитиков (15 млн единиц по состоянию на июнь 2022 года). Сама Meta пока ни разу не делилась статистикой по продажам Oculus Quest 2, но относительно невысокая цена сыграла здесь далеко не последнюю роль.

Уже с августа стоимость Meta Quest 2 будет стартовать от $400. Стоимость аксессуаров для Quest 2 и восстановленных гарнитур также станет выше, но насколько они подорожают, пока неизвестно. В Meta объясняют такое решение ростом затрат на производство и доставку продукции. Повышение цен позволит компании компенсировать дополнительные затраты, чтобы инвестировать в развитие направления и обеспечить его развитие в долгосрочной перспективе.

Кстати, владельцев VR-гарнитур Quest ждет еще одно важное изменение — с августа 2022 года они смогут отвязать устройства от аккаунта Facebook. Это противоречивое изменение компания ввела в 2020 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.