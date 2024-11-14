ВПЛ в Одессе могут получить новые единовременные выплаты — Finance.ua

ВПЛ в Одессе могут получить новые единовременные выплаты
В Одессе была введена новая единовременная выплата для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Это пособие предоставляется гражданам, недавно переселившимся в город, при соблюдении определенных условий.
Кому предоставляется пособие?
Для получения выплаты переселенцы должны пройти предварительную регистрацию. Как сообщает благотворительный фонд «Спадщина», пособие будет доступно тем, кто:
- покинул зону боевых действий;
- зарегистрировался в Одессе после 1 ноября 2024 года (не ранее).
В первую очередь пособие получат граждане из уязвимых категорий, таких как люди с инвалидностью, неполные семьи с детьми, а также пенсионеры.
Как зарегистрироваться?
Зарегистрироваться для получения выплаты можно только в определенные дни — каждый вторник и четверг с 10:00 до 13:00.
Заявки принимаются по телефону (098)-36−86−513, специалист по имени Оксана поможет оформить заявку.
Если у вас есть предложения или жалобы, их можно передать по телефону (073)-23−10−400 (контактное лицо — Виктория).
Те, кто подпадает под условия, смогут получить необходимую финансовую помощь для преодоления трудностей, связанных с перемещением и адаптацией в новом месте.
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