ВПЛ составляют восьмую часть безработных в Киеве — Finance.ua
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ВПЛ составляют восьмую часть безработных в Киеве

Казна и Политика
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Каждый восьмой зарегистрированный в Киеве безработный является внутренне перемещенным лицом.
Об этом сообщает Киевский городской центр занятости, передает Интерфакс-Украина.
«По данным на 11 августа 2022 года, на учете в столичной службе занятости состоял 1761 безработный со статусом внутренне перемещенного лица. В общей сложности их насчитывалось 12% в общем количестве безработных», — отметили в пресс-службе центра.
В центре занятости добавили, что столица входит в тройку регионов с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц, получавших в 2022 году услуги службы.
В частности, с начала 2022 года статус безработного в городском центре занятости приобрели 3,5 тыс. внутренних переселенцев.
По данным ведомства, на 12 августа 246 работодателей столицы получили средства по программе компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство 657 внутренне перемещенных лиц во время военного положения в Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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