Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением — Finance.ua
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Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением

Аграрный рынок
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Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением
Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением
Комплекс теплиц, который будет работать с применением геотермального тепла недр Земли, будет создан во Львовской области.
В Украине такой проект реализуют впервые, в мире их всего несколько, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook.
В тепличном комплексе будут выращивать томаты, огурцы, перец и салат. Поскольку основные поставщики из Херсонской и Запорожской областей находятся во временной оккупации и есть дефицит тепличных овощей в Украине, это очень актуальный проект", — отметил он.
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Площадь тепличного комплекса составит 15 га. По площади он будет вторым в Украине. Работой обеспечат 180 человек. Инвестируют в проект около 70 млн евро.
Использование геотермальных ресурсов позволит теплицам не зависеть от газоснабжения. В частности, экономия газа в год составит 8 млн кубометров.
Реализует проект компания «Триосан Холдинг Украина». Строительство планируют начать в следующем году, в 2025 году — запустить в работу первую очередь.
По материалам:
AgroPortal.ua
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