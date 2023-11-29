Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением — Finance.ua

Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением Сегодня 22:04 — Аграрный рынок

Впервые в Украине будет построен комплекс теплиц с геотермальным отоплением

Комплекс теплиц, который будет работать с применением геотермального тепла недр Земли, будет создан во Львовской области.

В Украине такой проект реализуют впервые, в мире их всего несколько, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook

В тепличном комплексе будут выращивать томаты, огурцы, перец и салат. Поскольку основные поставщики из Херсонской и Запорожской областей находятся во временной оккупации и есть дефицит тепличных овощей в Украине, это очень актуальный проект", — отметил он.

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Площадь тепличного комплекса составит 15 га. По площади он будет вторым в Украине. Работой обеспечат 180 человек. Инвестируют в проект около 70 млн евро.

Использование геотермальных ресурсов позволит теплицам не зависеть от газоснабжения. В частности, экономия газа в год составит 8 млн кубометров.

Реализует проект компания «Триосан Холдинг Украина». Строительство планируют начать в следующем году, в 2025 году — запустить в работу первую очередь.

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