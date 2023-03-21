Впервые в истории: Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход россии — Finance.ua
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Впервые в истории: Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход россии

Энергетика
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На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций Казахстан доставил нефть в Азербайджан через Каспийское море в обход россии.
Как сообщает Kaztransoil, такая доставка нефти была осуществлена впервые. 6 900 тонн нефти было отправлено из Кашаганского месторождения через порт Актау в порт Баку.
Грузоотправителем нефти является Казахстанская компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.
По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.
По материалам:
УНІАН
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