Впервые в истории: Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход россии — Finance.ua

Впервые в истории: Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход россии Сегодня 15:45 — Энергетика

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций Казахстан доставил нефть в Азербайджан через Каспийское море в обход россии.

Как сообщает Kaztransoil , такая доставка нефти была осуществлена впервые. 6 900 тонн нефти было отправлено из Кашаганского месторождения через порт Актау в порт Баку.

Грузоотправителем нефти является Казахстанская компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

УНІАН По материалам:

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