Впервые в Европе на аукционе продадут тираннозавра. В Швейцарии показали лот — Finance.ua

Впервые в Европе на аукционе продадут тираннозавра. В Швейцарии показали лот Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Впервые в Европе на аукционе продадут тираннозавра. В Швейцарии показали лот, Фото: kollerauktionen.ch

В Швейцарии презентовали скелет гигантского тираннозавра , которому 67 млн лет. Его планируется продать в Цюрихе 18 апреля 2023 года.

«Ожидается, что огромного хищника по имени TRX-293 Тринити, купят за 5-8 млн швейцарских франков (5,43-8,7 млн долл. США), когда он будет выставлен на продажу в Цюрихе», — сообщило агентство Reuters

Высота тираннозавра достигает 3,9 метра, а длина — 11,6 метра. Это только в третий раз скелет T-Rex выставили на аукцион, к тому же впервые его можно приобрести в Европе.

Окаменевшие TRX вызывают огромный интерес, ведь почти все остальные скелеты хранятся в музеях. Два других тираннозавра, найденных в Северной Америке, были проданы в 1997 и 2020 годах за 8,4 и 31,8 млн долл.

Фото: kollerauktionen.ch

Это не слепок и не копия, это оригинал. И их очень мало, очень мало. На самом деле, примерно до 1970 или 1980 годов было менее дюжины тираннозавров, большинство из них уже были в музеях Соединенных Штатов", — пояснил палеонтолог из Музея динозавров Аатхал в Швейцарии Ханс Якоб-Сибер.

Напомним, в 2022 году аукционный дом Christie’s заявил о проведении серии торгов, которые должны поддержать гуманитарные инициативы в Украине и помочь сохранить культурное наследие страны. В ходе трех благотворительных аукционов организаторы планировали собрать не менее 1 миллиона долларов. Средства будут переданы организациям, которые занимаются гуманитарной помощью и сохранением культурного наследия Украины.

Діло По материалам:

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