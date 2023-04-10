Впервые с 2014 года. Кабмин повысил стоимость акцизных марок почти в два раза — Finance.ua

Впервые с 2014 года. Кабмин повысил стоимость акцизных марок почти в два раза Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Впервые с 2014 года. Кабмин повысил стоимость акцизных марок почти в два раза

Кабинет Министров увеличил плату за марки акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для покрытия расходов, связанных с их производством, хранением и реализацией.

Об этом говорится в изменениях в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Постановлением установлены следующие размеры платы за единицу марки акцизного налога:

для алкогольных напитков — около 35 коп. (стоимость марки увеличилась на 84% или на 16 коп.);

для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах — около 16 коп. (+78% или на 7 коп.).

Стоимость марки акцизного налога не изменялась с 2014 года.

Почему повысили стоимость

Производитель марок акцизного налога аргументировал повышение цен:

увеличением в 2023 году стоимости защищенной бумаги в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом; ростом в 2023 году стоимости изготовления Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины интаглио-форм на 56%;

увеличением цен на энергоносители и использованием альтернативных источников;

увеличением сложности и стоимости логистических операций, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования иностранного производства.

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Фінансовий клуб По материалам:

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