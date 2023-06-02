Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото) — Finance.ua
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Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)

Технологии&Авто
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Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)
Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)
Новый Chevrolet Aveo четвертого поколения поступил в производство и выходит на рынок. Хэтчбек уже поступил в продажу, а в ближайшее время к нему присоединится и седан.
Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

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Первыми купить Chevrolet Aveo смогут жители Мексике, ведь именно в этой стране налажен выпуск модели (также ее будут собирать в Китае). Хэтчбек стоит от 16 750 долларов, а седан будет несколько дешевле — от 16 000 долларов.
Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)
Новый Chevrolet Aveo 2023 стал сдержаннее на вид. В дизайне стало больше граней, а широкая решетка радиатора сочетается с крупными фарами.
Авто крупнее предшественника: хэтчбек Chevrolet Aveo достигает 4170 мм в длину, а седан — 4490 мм. Ширина (1695 мм), высота (1490 мм) и колесная база (2550 мм) у двух моделей одинаковые. Объем бажаника Chevrolet Aveo составляет 304 л, а седана — 475 л.
Возвращение бюджетного бестселлера: на рынок выходит новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)
В салоне руль приплюснут, а приборы разделены экраном бортового компьютера. Базовая комплектация расширена и включает 8-дюймовый тачскрин, 6 подушек безопасности, кондиционер, парктроник и камеру заднего вида. Топовый вариант добавляет климат-контроль и 15-дюймовые литые диски.
Новый Chevrolet Aveo доступен исключительно с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 98 л. с. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.
По материалам:
Фокус
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