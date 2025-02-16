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Возвращение украинских беженцев — основа послевоенного восстановления Украины

Казна и Политика
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Возвращение украинских беженцев — основа послевоенного восстановления Украины
Возвращение украинских беженцев — основа послевоенного восстановления Украины
Добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Как преодолеть кадровый голод

Чернышев отметил, на сегодняшний день Украине нужны специалисты в разных сферах.
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По словам вице-премьера, за границей находится более 6 миллионов вынужденных украинских мигрантов, а это огромный кадровый потенциал.
Также преодолеть дефицит рабочей силы можно путем сохранения и развития человеческого внутреннего капитала.
Выполнение этой многогранной задачи требует:
  • проведения реформы в сфере образования, массового переобучения;
  • экономической инклюзии;
  • развития женского предпринимательства;
  • соблюдения высоких стандартов здравоохранения;
  • возвращения ветеранов к экономической активности;
  • интеграции людей с инвалидностью и ВПЛ в рынок труда и т. д.
Чернышев подчеркнул, что необходимо создать возможности, которые будут мотивировать людей работать и развиваться в Украине.
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Он отметил, что возвращение украинцев домой и развитие человеческого капитала — критически важные условия для успешного послевоенного восстановления нашей страны.
Напомним, самый большой дефицит кадров в Украине среди квалифицированных работников. Это такие профессии, как швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т. д.
В Украине около 2 миллионов безработных, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Эта ситуация свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда.
По материалам:
Укрінформ
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