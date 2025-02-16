Возвращение украинских беженцев — основа послевоенного восстановления Украины Сегодня 08:04 — Казна и Политика

Возвращение украинских беженцев — основа послевоенного восстановления Украины

Добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Как преодолеть кадровый голод

Чернышев отметил, на сегодняшний день Украине нужны специалисты в разных сферах.

Читайте также Дефицит кадров — главный вызов для бизнеса в ноябре 2024 года

По словам вице-премьера, за границей находится более 6 миллионов вынужденных украинских мигрантов, а это огромный кадровый потенциал.

Также преодолеть дефицит рабочей силы можно путем сохранения и развития человеческого внутреннего капитала.

Выполнение этой многогранной задачи требует:

проведения реформы в сфере образования, массового переобучения;

экономической инклюзии;

развития женского предпринимательства;

соблюдения высоких стандартов здравоохранения;

возвращения ветеранов к экономической активности;

интеграции людей с инвалидностью и ВПЛ в рынок труда и т. д.

Чернышев подчеркнул, что необходимо создать возможности, которые будут мотивировать людей работать и развиваться в Украине.

Читайте также россиян хотят заставить больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров

Он отметил, что возвращение украинцев домой и развитие человеческого капитала — критически важные условия для успешного послевоенного восстановления нашей страны.

и т. д. Напомним, самый большой дефицит кадров в Украине среди квалифицированных работников. Это такие профессии, как швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь

В Украине около 2 миллионов безработных, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук . Эта ситуация свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.