Возвращение акциза на топливо: эксперты говорят о возможности дефицита бензина осенью — Finance.ua

Возвращение акциза на топливо: эксперты говорят о возможности дефицита бензина осенью Сегодня 21:21 — Личные финансы

Подорожания бензина и дизтоплива в результате возвращения акциза на топливо не будет, но действовать надо быстро, чтобы не спровоцировать очередной дефицит топлива.

Об этом заявил аналитик консалтинговой компании «НефтеРынок» Александр Сиренко, пишет Forbes Украина

Парламент должен принять решение как можно скорее, затягивание может дестабилизировать рынок.

«Игроки будут пытаться успеть привезти как можно больше топлива до введения акциза», — отметил он. Поскольку рынок сейчас профицитный, это, по его словам, приведет к падению цен и заработков трейдеров.

Импортировать станет невыгодно, и в сентябре-октябре, когда сезонно растет потребление, снова может вернуться дефицит, считает Сиренко. «Подобные решения нужно делать быстро и тихо», — говорит он.

Впрочем, Рада может проголосовать за законопроект до конца августа. Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Как известно, 15 марта Верховная Рада приняла закон № 7137-д, предусматривавший установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20 до 7%. Тогда цены на горючее значительно упали.

УНІАН По материалам:

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