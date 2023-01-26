Война уничтожила 35% экономики Украины - ООН — Finance.ua

Война уничтожила 35% экономики Украины - ООН Сегодня 12:00

В результате полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, украинская экономика сократилась более чем на 35%.

Как говорится в отчете ООН, из-за российского вторжения ежемесячный дефицит бюджета Украины оценивается в 5 млрд долларов.

По мнению экономистов ООН, хотя в 2023 году Европейский Союз планирует выделить 18 млрд евро на экономическую поддержку Украины, этого может быть недостаточно.

«Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенны и будут зависеть от многих факторов, в частности, от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ», — отмечают экономисты.

«Экономика Украины сократилась на более чем 35% в 2022 году из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов. Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию», — говорится в отчете.

Как говорится в документе, на экономику Украины оказывают существенное влияние атаки рф на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.

Прямое монетарное финансирование Национального банка обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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