Война уничтожила 35% экономики Украины - ООН — Finance.ua
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Война уничтожила 35% экономики Украины - ООН

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В результате полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, украинская экономика сократилась более чем на 35%.
Как говорится в отчете ООН, из-за российского вторжения ежемесячный дефицит бюджета Украины оценивается в 5 млрд долларов.
По мнению экономистов ООН, хотя в 2023 году Европейский Союз планирует выделить 18 млрд евро на экономическую поддержку Украины, этого может быть недостаточно.
«Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенны и будут зависеть от многих факторов, в частности, от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ», — отмечают экономисты.
«Экономика Украины сократилась на более чем 35% в 2022 году из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов. Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию», — говорится в отчете.
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Как говорится в документе, на экономику Украины оказывают существенное влияние атаки рф на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.
Прямое монетарное финансирование Национального банка обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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