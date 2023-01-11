Война сократила портфель гривневых депозитов физлиц — Finance.ua

Война сократила портфель гривневых депозитов физлиц Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Война сократила портфель гривневых депозитов физлиц

Из-за войны украинцы предпочитали хранить средства на текущих и карточных счетах, а не на срочных депозитах.

Где держат деньги украинцы

Гривневые средства населения — средства на счетах, картах и депозитах — за девять месяцев 2022 года выросли на 20% по сравнению с приростом в 15,2% за весь 2021 год. Однако дополнительные средства осели на карточных счетах (+110,48 млрд грн): украинцы в условиях высокой неопределенности предпочли оперативный доступ к сбережениям. Если в начале года доля средств по требованию — карточных и текущих счетов — составляла 57,4%, то к октябрю — уже 68%. Соответственно доля гривневых депозитов упала с 42,6% до 32%.

Что с депозитами

Депозиты в этот период сократились даже в абсолютном размере (-19,31 млрд грн). Если украинцы и открывали срочные вклады, то только на короткое время.

«Клиенты предпочитали гривневые депозиты на 3–6 месяцев», — рассказал член правления ОТП Банк а по развитию розничного бизнеса Олег Клименко.

По словам руководителя по сбережениям и трансакционным услугам Райффайзен Банк а Сергея Анникова, их клиенты чаще размещали гривну на 6 месяцев.

Интерес к более длинным вкладам возвращается постепенно.

«Самые популярные сроки размещения гривневых депозитов — 3 и 6 месяцев. В последнее время постепенно увеличивается популярность более долгосрочных вкладов — 9–12 месяцев», — говорит член правления ПриватБанк а Дмитрий Мусиенко.

К тому же вкладчики снова начали включать автопролонгацию.

«Подавляющее большинство клиентов ПУМБ продлевают свои депозиты. За сентябрь 87% клиентов продлили депозиты в гривне», — рассказал директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Только окончание войны существенно увеличит готовность украинцев хранить деньги на депозитах.

«Стабилизация военной и экономической ситуации в стране предоставит клиентам возможность планировать размещение средств на срочные вклады», — прогнозирует заместитель председателя правления Ощадбанк а Антон Тютюн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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