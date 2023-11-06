Война с ХАМАС будет стоить Израилю более 50 миллиардов долларов — СМИ — Finance.ua
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Война с ХАМАС будет стоить Израилю более 50 миллиардов долларов — СМИ

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Конфликт с боевиками ХАМАС в секторе Газа обойдется Израилю около 51 млрд долларов.
Об этом сообщает Calcalist, со ссылкой на предварительные данные министерства финансов.
Соответствующая оценка основывается на предположении, что война продлится от 8 до 12 месяцев и ограничится Газой, без полноценного участия ливанской Хезболлы, Ирана или Йемена, и что около 350 тыс. израильтян, призванных в военные резервы, вскоре вернутся на работу.
В министерстве оценку в 200 млрд шекелей (51 млрд долл.), составляющую около 10% ВВП Израиля, считают оптимистичной.
Как сообщается, половина расходов приходится на оборону, которые составляют около 1 млрд шекелей в день. Еще 40−60 млрд шекелей составит потеря доходов, 17−20 млрд — компенсация бизнесу и 10−20 млрд шекелей — реабилитация.
По материалам:
Економічна Правда
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