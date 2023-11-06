Война с ХАМАС будет стоить Израилю более 50 миллиардов долларов — СМИ Сегодня 13:33

Конфликт с боевиками ХАМАС в секторе Газа обойдется Израилю около 51 млрд долларов.

Об этом сообщает Calcalist, со ссылкой на предварительные данные министерства финансов.

Соответствующая оценка основывается на предположении, что война продлится от 8 до 12 месяцев и ограничится Газой, без полноценного участия ливанской Хезболлы, Ирана или Йемена, и что около 350 тыс. израильтян, призванных в военные резервы, вскоре вернутся на работу.

В министерстве оценку в 200 млрд шекелей (51 млрд долл.), составляющую около 10% ВВП Израиля, считают оптимистичной.

Как сообщается, половина расходов приходится на оборону, которые составляют около 1 млрд шекелей в день. Еще 40−60 млрд шекелей составит потеря доходов, 17−20 млрд — компенсация бизнесу и 10−20 млрд шекелей — реабилитация.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.