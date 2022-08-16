Война и цены на газ остановят треть сахарных заводов в Украине — Finance.ua

Война и цены на газ остановят треть сахарных заводов в Украине Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Треть сахарных заводов Украины не будет работать в этом году. Заводы остановятся из-за войны и высоких цен на газ.

Об этом сообщает ассоциация « Укрсахар ».

«В этом году еще 10 заводов работать не будут, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине», — говорится в сообщении.

Европейские цены на газ превысили 2000 долларов за 1000 кубометров, и это основная причина, по которой часть заводов не будет запущена, когда 1 сентября начнется новый сезон.

Министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что в этом году фермеры засеяли сахарной свеклой 180 тысяч гектаров, что позволит произвести 1,08 млн тонн сахара из 7,83 млн тонн сахарной свеклы. Украина произвела около 1,3 млн тонн свекловичного сахара в 2021 году.

В начале сезона производства сахара 2022/23 1 сентября в Украине будет около 470 тысяч тонн, и это вместе с ожидаемым производством покроет как местные нужды, так и экспорт, заявили в министерстве.

Напомним, 16 августа цены на газ в Европе выросли до максимума с 8 марта 2022 года. Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 235 евро за МВтч (около 2 500 долларов за 1 тыс. кубометров).

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